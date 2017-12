Containerul minune de la ISU. Are cameră pentru găsirea victimelor sub dărâmături şi o drujbă care poate tăia betoane

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Braşov are un container multirisc dotat cu aparatură şi echipamente de ultimă generaţie ce poate fi folosit în cazul unor dezastre naturale cum sunt cutremurele sau inundaţiile care pot duce la prăbuşirea clădirilor. Containerul are o lungime de peste 4 metri şi o greutate de 8 tone. Printre echipamentele aflate în container se numără aparate de descarcerare, tărgi pentru transportul victimelor, sistem pneumatic gen cric pentru ridicarea de greutăţi, dar şi generatoare de curent. Practic este un mini post de salvatori mobil. În container există şi o cameră video specială care poate ajunge în locuri foarte strâmte şi poate detecta persoanele prinse sub dărâmături. De asemenea, există şi un aparat care poate depista cablurile aflate sub tensiune şi poate evita riscul de electrocutare. În plus există şi o drujbă specială care poate tăia chiar şi betoane. Containerul a costat 330.000 de euro şi a fost cumpărat de Ministerul de Interne.

„Putem să-l operăm de la faţa locului având un cort încălzit, materiale necesare, să putem să rămânem acolo o săptămână, două, trei, cât este nevoie, plus tot ce înseamnă partea de căutare salvare din cutremure, dărâmături, inclusiv când se merge la inundaţii, astfel încât să putem să operăm de acolo, întotdeauna rămân case dărâmate, plus explozii. Chiar ne-am confruntat - la fabrica de pâine era foarte util, având în vedere că a trebuit să coborâm după acea victimă“, a explicat lt. col. Lucian Marciu, inspector şef ISU Braşov, citat de bzb.ro.

Iată ce conţine un container multirisc:

·echipamente de căutare-salvare;

·echipamente de descarcerare şi de pătrundere;

· echipamente de protecţie şi salvare de la înălţime;

· echipamente şi accesorii pentru luminat;

· echipamente PSI;

· echipamente de protecţie pentru căutare-salvare;

· echipamente de protecţie pentru pompieri;

· echipamente de geniu;

· echipamente pentru ridicare;

· echipamente de tâmplărie;

· scule electrice şi truse de scule;

materiale pentru construcţii;

· alte tipuri de echipamente