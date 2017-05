Bogdan Cuzma a câştigat Trofeul Total desfăşurat pe drumul spre Poiana Braşov

Cel mai rapid pilot al primei zile şi unul dintre favoriţii la victorie, Lyuben Kamenov, a fost nevoit să abandoneze înainte de a doua manşă de concurs din cauza problemelor tehnice ale maşinii sale.

După o prima zi nefastă, în care maşina nu i-a funcţionat cum trebuia, Bogdan Cuzma a avut o evoluţie excelentă în manşele de concurs de duminică. Campionul en titre a parcurs cei 5 km ai traseului de pe Drumul Poienii în 2 minute şi 17.7 secunde în fiecare din cele două runde finale, diferenţa dintre proprii timpi fiind de doar 22 de sutimi. Deşi nu a participat în etapa de debut de la Râşnov, Cuzma a luat maximum de puncte la Braşov, unde anul trecut învingea pentru prima dată în clasamentul OPEN.

„Mă bucur că am revenit cu victorie aici şi că mi-am demonstrat, în primul rând mie, că primul loc de anul trecut nu a fost o întâmplare, aşa cum credeam atunci. Cu siguranţă, o să revin aici de fiecare dată cu plăcere. Am lucrat mult la maşină, am schimbat-o aproape în totalitate iar lipsa testelor s-a văzut în prima zi. Poate din noroc, am reuşit să o reglăm bine chiar pentru concurs. Vreau să îi mulţumesc lui Paul Andronic care m-a ajutat foarte mult şi care a fost aproape de mine, a făcut un motor extraordinar, un setup namaipomenit, totul ieşind minunat“ a declarat la finalul întrecerii Bogdan Cuzma.

Pe a doua poziţie, la peste 4 secunde în urma lui Cuzma în clasamentul cumulat al celor două manşe de concurs, s-a clasat Paul Andronic (Mitsubishi Lancer EVO V). Lucian Răduţ a ocupat doar a treia treaptă a podiumului însă şi-a mărit avansul în fruntea clasamentului general după primele două etape.