Cum a fost sancţionată de Poliţie poeta care spus în public „Îţi introduc penisul meu lung şi negru în pântec, România“. Decizie luată la trei luni după incident

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani au anunţat c-au aplicarea unei „sancţiuni contravenţionale“ poetei Medeea Iancu, după ce a recitat în public un poem considerat scandalos, la ”Zilele Eminescu” din Botoşani.



Sancţiunea contravenţională constă într-un avertisment scris, măsură ce presupune că tânăra va fi amendată în cazul în care "recidivează".



Decizia poliţiei a venit la aproape trei luni de la incident, după o sesizare a unui bihorean, care a susţinut că s-a simţit lezat de versurile cu conţinut argotic ale poetei. Mai mult decât atât, s-a considerat, de către opinia publică, că versurile sale au jignit România.

„Îţi introduc penisul meu lung şi negru în pântec, România”

La începutul anului, cu ocazia comemorării zilei de naştere a lui Mihai Eminescu, la Botoşani se organizează cele mai ample manifestări literare dedicate poetului, cunoscute sub numele de ”Zilele Eminescu” şi organizate inclusiv cu participarea Uniunii Scriitorilor din România. Şi la această ediţie au venit oameni de cultură, profesori universitari şi scriitori din toată ţara la decernarea unuia dintre cele mai importante premii de poezie din România, premiul ”Mihai Eminescu”. La gala de decernare, poeta Medeea Iancu, premiată de editura ”Cartea Românească”, a recitat un poem-manifest care însă a scandalizat opinia publică din Botoşani şi nu numai. Iată care au fost versurile recitate de Medeea Iancu.





„Eu sunt tipa pe care aţi hărţuit-o, tipa pe care aţi numit-o curvă, prostituată

Persoană, persoană, persoană

Eu sunt tipa pe care o urâţi, aş fi trebuit să fiu băiat, astfel aş fi lângă voi

Şi dacă un poet ejaculează pe faţa unei femei este artă

Şi dacă un poet f...e o femeie în timp ce doarme este artă, nu viol

Îmi pare rău, nu sunt poemul victimei pe care îl aşteptaţi

Îmi pare rău nu sunt poeta europeană, cool, nu sunt tipa care spune la microfon: eroul este un bărbat

Nu sunt poemul care să te excite, nu sunt în poemul în care să mă forţezi

Nu am scris suficient de bine pentru tine, România, nu am fost suficient de cuminte pentru tine, România

Nu am spus nimănui România

Nu ţi-am lăudat suficient violul România, nu ţi-am slăvit eroii România, nu ţi-am citit scriitorii România

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului, Amin, Amin, Amin a spus curva

A spus prostituata, a spus mama şi fiica

Îmi pare rău, nu m-am sinucis România, îmi pare rău nu sunt strofa ta preferată despre sex,

Poemul despre viol eşti tu, România, poemul despre hărţuire eşti tu România, poemul despre abuz eşti tu, România

Îţi introduc penisul meu lung şi negru în pântec, România

Mai ştii? Aplaudaţi. Aplaudaţi. Aplaudaţi…

Nu sunt pornografia ta, România, nu voi aştepta întinsă să-mi faci felul

Nu sunt gluma ta despre viol, în literatură nu se discută despre asta, în familie nu se discută despre asta

Şi noi fetele aşa murim şi tu România spui mereu: poetul, poetul, poetul”

În timp ce recita Medeea Iancu a creat rumoare în sală şi a fost şi apostrofată de câţiva oameni din public. Scandalul a izbucnit însă după decernarea premiilor Eminescu. Incidentul a fost condamnat inclusiv de organizatorii premiilor ”Eminescu” şi a fost discutat inclusiv într-o şedinţă de Consiliu Local al municipiului Botoşani. Mai mulţi consilieri locali, fără studii în domeniul literaturii, au propus inclusiv implicarea autorităţilor în selectarea nominalizaţilor. Poeta Medeea Iancu se apăra la aceea dată şi spunea că a fost doar un poem-manifest.





”Ceea ce am citit eu a fost un manifest feminist împotriva violenţei care anumite persoane o fac asupra femeilor în România, a violatorilor, misoginismului. Am folosit câteva citate în poemul pe care l-am citit din alţi poeţi şi aş vrea să spun că poezia din punctul meu de vedere ar trebui să aducă o schimbare pozitivă în vieţile noastre şi nu a fost nimic făcut împotriva oraşului Botoşani sau a imaginii lui Mihai Eminescu. A fost doar un manifest feminist care ar trebui să ridice semne de întrebare asupra violenţei care există în România”, a precizat Medeea Iancu.





Sancţiune la iniţiativa unui bihorean





Mai mult decât atât, Medeea Iancu a ajuns să fie şi sancţionată contravenţional de Poliţie, din cauza versurilor recitate la ”Zilele Eminescu”. Un bihorean, Ionuţ Caragea, a sesizat Administraţia Prezidenţială care a declinat mai apoi, reclamaţia, către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Botoşani, cu privire la recitarea în public a unor versuri, considerate pornografice şi defăimătoare.



”Am fost oripilat de ce s-a intamplat la Botosani, am aflat din presa, am ascultat înregistrările. Dat fiind faptul că sunt un scriitor care îşi iubeşte ţara şi preţuieşte valorile naţionale, nu am putut trece cu vederea aceste jigniri. Cât am trăit în străinătate, mi-am dat seama cât de importante sunt aceste valori naţionale, singurele cu care ne putem mândri. Nu m-am întors acasă pentru a accepta să fiu umilit, ca român, în propria mea patrie, de nişte scriitori care, culmea, mai sunt şi premiaţi de edituri importante”, susţine Ionuţ Caragea. În consecinţă IPJ Botoşani a decis sancţionarea contravenţională a poetei Medeea Iancu.





”Prin versurile recitate în sala de spectacol a Casei Tineretului din municipiul Botoşani, în ziua de 15.01. 2018, cu ocazia decernării Premiilor Eminescu la Botoşani, am constatat că au fost încălcate prevederile art. 2, alin 1 din Legea nr 61 din 27 septembrie 1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, articol care sancţionează «săvârsirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau a bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice». În contextul celor sus precizate faţă de persoana care a utilizat expresii vulgare a fost dispusă măsura sancţionării contravenţionale”, se arată în răspunsul IPJ către Ionuţ Caragea. Mai precis,







