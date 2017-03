Primăria a câştigat procesul Piaţa Aliment SA, însă confuzia persistă

Decizia Tribunalului arată că ”admite în parte acţiunea precizată formulată de către reclamantul Municipiul Baia Mare prin Primar – în contradictoriu cu pârâta SC Piaţa Aliment SA şi în consecinţă: Obligă pârâta SC Piaţa Aliment SA să lase reclamantului Municipiul Baia Mare, în deplină proprietate şi paşnică folosinţă terenurile – pieţe în suprafaţă de 10.077 mp, situat în Baia Mare, P-ţa Izvoarelor, nr.1 – P-ţa Izvoare; în suprafaţă de 1039 mp teren situat în Baia Mare, Al. Odobescu - P-ţa Albina şi respectiv teren în suprafaţă de 335 mp, P-ţa Bilaşcu. Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 1.366.254,21 lei reprezentând lipsa de folosinţă a terenurilor. Executorie. Cu drept de apel in termen de 15 zile de la comunicare”

Dreptul la propiretate, la mâna primăriei

Mircea Niculae, directorul Direcţiei juridice din cadrul Primăriei Baia Mare, a arătat că suma reprezintă lipsa de folosinţă a terenului din 2005, când a expirat contractul dintre cele două părţi şi până în 2010. ”Noi deja am comunicat, l-am chemat, am discutat, nu mai are voie să încaseze. Conform legislaţei nu este nimic întabulat pe SC Piaţa Aliment Sa, cu o excepţie: o clădire numită aprozar, amplasată cumva unde e clădirea unde se vând brânzeturi. Consiliul Local va fi informat în şedinţa de săptămâna viitoare şi va hotărî cum va gestiona piaţa. Eu, din punctul meu de vedere aş propune să se închidă şi să se renoveze”, a precizat Mircea Niculae. El a arătat că în Consiliul Local s-ar putea decide chiar demolarea clădirii, chiar dacă aceasta aparţine unei firme sau persoane private. ”Fiind pe domeniul public, se poate hotărî şi demolarea cu despăgubiri. Asta vor discuta în CL, nu pot să aniticipez. Acolo poate să nu mai rămână piaţa”, a mai spus el, însă recunoaşte că sentinţa poate fi atacată. ”Sentinţa este într-adevăr supusă apelului, dar după experienţa pe care o am, nu cred că va mai putea fi întoarsă în instanţă”, spune el.

Suma va fi contestată în instanţă

Pe de altă parte. Constantin Mureşan administrat al societăţii Piaţa Aliment SA, spune că acum situaţia e şi mai neclară şi afirmă că va contesta decizia instanţei. ”Există o sentinţă care nu este definitivă, pe care noi o vom contesta. Deocamdată aşteptăm şi Motivarea, pentru că în ceea ce am citit în Minută sunt câteva aspecte pe care nu ştim cum le-a abordat în Motivare. Sunt aspecte legate de bani: pentru că în sentinţă spune <să lăsăm în liniştită posesie şi folosinţă terenul şi să plătim nişte bani>. Noi tot timpul am spus că trebuie să plătim nişte bani, dar vom face Apel pentru că nu suntem de acord cu suma de acolo”, a precizat Mureşan. ”În ceea ce priveşte terenul, să vedem cum sunt prezentate în Motivare aspecte legate de supraedificate, construcţiile care sunt pe teren şi asupra cărora a fost stabilită proprietatea printr-o sentinţă definitivă, inclusiv clădiri, mese şi platformă. Şi să vedem dacă în Motivare se face referire la acest aspect. Ele sunt proprietate, care e garantată prin Constituţie. De aceea nu spunem deocamdată mai multe”, a mai explicat Constantin Mureşan.

Comercianţii din piaţă, victime colaterale în războiul dinteprimărie şi Mureşan

Comercianţii din piaţă, în special producătorii locali au fost cei mai afectaţi de toată acestă situaţie. În timp ce jumătate dintre ei îşi vând marfa la mesele primăriei, cealaltă jumătate vând la mesele din ciment care-i aparţin lui Constantin Mureşan. Dacă primii plătesc taxa primăriei, ceilalţi plătesc atât primăriei, cât şi firmei Aliment SA. ”Noi plătim în două locuri. Niciunii nu vor să cedeze. Parcă nu este o lege, să se stabilească odată”, spune unul dintre vânzători. ”Eu sunt angajat aici, nu ştiu ce va face patronul dacă ne scoate de aici. Eu o să îmi caut de lucru în altă parte”, spune un altul.