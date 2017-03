Cum se adaptează o reţetă obişnuită la restricţiile Postului Mare. Metoda de a  înlocui ouăle din salata orientală

Oricine a gustat vreodată o salată orientală ştie că aceasta conţine şi ouă, prin urmare nu poate fi considerată o reţetă de post. Bucătarii însă au adaptat-o în funcţie de cerinţele acestei perioade, astfel că oul a fost înlocuit cu alte ingrediente care o vor face la fel de gustoasă şi recomandată pentru post.



Anamaria Stan o băimăreancă de 40 de ani, spune că în fiecare an se străduieşte să ţină postul, iar salata orintală este nelipsit din meniu. ”E mai dificil să gătesc fără carne. Pot înlocui carnea cu ciuperci, dar nu sunt chiar aşa multe mâcăruri la care le pot folosi. Am încercat tot ce am putut găsi de post şi salata orientală a fost una din preferatele mele”, spune ea.

Avem nevoie de:

1,5 kg de cartofi

2 cepe potrivite

150 grame măsline

200 grame castraveţi muraţi

Câteva linguri de ulei, după gust

Pătrunjel (sau leuştean, mărar, pentru o aromă mai intensă)

Condimente (sare, piper)

Cartofii se spală şi se fierb în apă cu sare cu tot cu coajă. După ce s-au fiert să pun în apă rece pentru câteva minute, apoi se curăţă şi se taie felii. Ceapa se taie felii subţiri. ”Eu o sărez şi o las să stea puţin, până lasă zeama. Are un gust mult mai bun”, mai spune Anamaria Stan. Se amestecă ceapa cu cartofii, apoi se adaugă celelalte ingrediente, măslinele şi castraveţii tăiaţi mărunt. La final se adaugă uleiul, verdeaţa şi condimentele, după gust. ”Se mai poate pună lămâie sau oţet, dar pentru gustul meu e deja destul că sunt castraveţii muraţi acolo”, spune băimăreanca. De asemenea, ea mai dă un ”pont”. ”Uneori adaug ciuperci şi gustul este excepţional. Alteori adaug puţină ceapă verde în loc de ciuperci. Se schimbă gustul foarte mult”, mai spune ea.