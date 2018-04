Cu cât cinism se măsluiesc concursurile de angajare în instituţiile publice din România. „Asta, şefa ta, e cuconoasă? Ştie de Paco Rabanne?“

Fosta directoare a DSVSA Bacău, Carmen Carleta Bodea, a fost condamnată la sfârşitul lunii martie anul curent, la trei ani şi opt luni închisoare cu executarea pentru fapte de corupţie şi divulgarea de informaţii secrete. Alături de fosta şefă a DSVSA Bacău, au fost condamnaţi şi intermediarii şpăgilor, printre care şi un cunoscut lider politic local, Vasile Budacă, preşedintele PSD Comăneşti, dar şi un preot, Ioan Preotu, care a oferit mită pentru a cumpăra un post fiicei sale, medic veterinar. Aceştia din urmă au scăpat cu pedepse cu suspendare, după ce au încheiat acorduri de recunoaştere cu DNA.

Sentinţele pronunţate în dosarul şpăgilor de la DSVSA Bacău nu sunt definitive, Curtea de Apel Bacău urmând a judeca apelul începând cu 29 mai a.c.

Cazul de la DSVSA Bacau scoate la iveală sistemul pilelor, relaţiilor şi al şpăgilor care primează la angajările în sistemul public, în defavoarea pregătirii profesionale a angajaţilor. Interceptările realizate în acest dosar scot la iveală modul în care candidaţii favorizaţi primesc subiectele înaintea desfăşurării concursului, în schimbul unor sume de bani. În cazul DSVSA Bacău, bursa şpăgilor, după cum au recunoscut inculpaţii şi martorii din dosar, varia într 1.000 de euro pentru un post pe perioadă determinată şi 5.000 de euro pentru unul pe perioadă nedeterminată.

Directoarea Carmen-Carleta Bodea (foto) nu a recunoscut acuzaţiile. Le-au recunoscut, în schimb, cei care primit subiectele în avans, oferind şpagă în schimbul lor: bani, parfumuri, bijuterii sau ceasuri de lux. Concursurile de angajare care fac obiectul anchetei, ce s-a soldat cu arestarea (pentru câteva luni) şi trimiterea în judecată a Carletei- Carmen Bodea s-au desfăşurat în toamna-iarna anului 2015. Aparent, angajările care urmau a se face la DSVSA Bacău se desfăşurau după o procedură riguroasă avizată de Autoritatea Naţională pentru Siguranţa Alimentelor. În realitate, posturile pentru care se luptau mai mult candidaţi erau cumpărate înainte de desfăşurarea concursurilor, prin vânzarea variantelor de subiecte.

Cum cumpără un lider PSD subiectele de concurs

La data de 21.10.2015 ANSVSA a anunţat organizarea de către DSV Bacău a concursului pentru ocuparea unui post de execuţie contractual pe perioadă determinată -un post de inginer grad II.

În urma selecţiei dosarelor de înscriere au fost admişi 3 candidaţi, printre care şi Ungureanu Ionela-Raluca, alţi trei candidaţi fiind respinşi.



Ungureanu aflase de la o fostă colegă de şcoală că anumiţi candidaţi la concursurile organizate de DSVSA Bacău au aflat, prin diferite filiere, subiectele de la proba scrisă a concursurilor. Prin urmare, a rugat-o pe cumnata sa, Laura Enea să facă rost de subiectele la concursul la care urma să participe. La rândul său, Enea Laura a transmis aceeaşi rugăminte lui Vasile Budacă, liderul PSD Comăneşti, consilier local în zonă, pe care îl ştia de mai multă vreme.

Deşi nu o cunoştea de directoarea de la DSVSA, Vasile Budaca, prin prisma influenţei politice şi la recomandarea unui prieten comun, a mers la Carleta Bodea, spunându-i că ”o verişoară” de a sa candidează pentru un post de inginer.



”Discuţia referitoare la concurs a fost purtată de cei doi interlocutori în şoaptă. La final, Budaca Vasile i-a dat lui Bodea Carmen-Carleta numărul telefonului mobil pentru a putea lua legătura în următoarea perioadă în scopul de a-i transmite variantele de subiecte pentru proba scrisă a concursului (...) În ziua de 12.11.2015, conform înţelegerii, Budaca Vasile a venit din nou în biroul inculpatei Bodea Carmen-Carleta care i-a înmânat o foaie de hârtie pe care erau menţionate variantele de subiecte (9 subiecte) din care urmau a fi alese subiectele pentru proba scrisă a concursului la care este înscrisă Ungureanu Ionela-Raluca, În aceeaşi zi, Budaca Vasile i-a transmis subiectele numitei Enea Laura care la rândul său i le-a transmis candidatei Ungureanu Ionela-Raluca”, se menţionează în hotărârea Tribunalului Bacău.

Cum erau dictate subiectele prin telefon: ”Nici pământul să nu ştie.... Ne ducem toţi la mititica”

(Discuţie din 12 noiembrie 2015):

Enea Laura: Ia un pix şi scrie.

Ungureanu Ionela-Raluca : Stai o secundă…

Enea Laura: …

Ungureanu Ionela-Raluca : … Da, Laura, zi-i.

Enea Laura: Stai să-m iau şi eu ochelarii, că nu văd, îi scris mic. … Auzi? Nici… pământu’ nu trebuie să ştie…!

Ungureanu Ionela-Raluca: Da’ Doamne fereşte…

Enea Laura: Da’ nici cu socru-miu nu vorbi, te rog…!

Ungureanu Ionela-Raluca: Nu, nu, nu.

Enea Laura: Te rog…!

Ungureanu Ionela-Raluca: Nu, mă, nu.

Enea Laura: Pentru că o rugat insistent, că o zis că: vezi care-i treaba, ne… ducem pe toţi la… MITITICA…

Ungureanu Ionela-Raluca: Da…

Enea Laura: Şi am şi o veste foarte bună să-ţi dau, da’… ţi-o dau când ne vedem că poate ne vedem sâmbătă.

……………………………………..

Enea Laura: … Ă… scrii?

Ungureanu Ionela-Raluca: Da, scriu.

Enea Laura: Deci îs trei variante, a câte trei… puncte.

Ungureanu Ionela-Raluca: Da.

Enea Laura: Şi, na, asta e, trebuie să le… că probabil se trage cumva la sorţi. Ă… punctul… Deci Varianta 1, punctul 1: Cerinţe sanitare aplicabile

Ungureanu Ionela-Raluca: Cerinţe…

Enea Laura: .. sanitare aplicabile…

Ungureanu Ionela-Raluca: … da…

Enea Laura: … incintelor utilizate…

Ungureanu Ionela-Raluca: … Nu prea te-aud, Laura. Cerinţe aplica… sanitare aplicabile…

Enea Laura: … incintelor utilizate…

Ungureanu Ionela-Raluca: … incintelor utilizate…

Enea Laura: … pentru produsele alimentare.

Ungureanu Ionela-Raluca: … pentru produsele…

Enea Laura: … alimentare. În paranteză: …

Ungureanu Ionela-Raluca: Da…

Enea Laura: … Scrie încet, că am minute, nu-i problemă….

………………

Enea Laura: Ideea este că… deci astea le înveţi ca pe TATĂL NOSTRU, că nu ştii ce variantă-ţi pică….

Ungureanu Ionela-Raluca: Normal, normal…!

Enea Laura: Şi restul le citeşti, ca să nu te faci de baftă şi să nu… na, că l-o întrebat: da-i isteaţă? Da’ învaţă? Da’ prinde? Da’ face…? Da, cum să nu? Şi nu vreau să ne facem de râs.

Ungureanu Ionela-Raluca: Ei, normal, îţi dai seama.

Enea Laura: Nici el la ea, nici eu la el, şi tot aşa, că-i lanţu’ … slăbiciunilor, ce vrei să fac?

Ungureanu Ionela-Raluca: Da, da, da.

Enea Laura: Vestea bună, că scoate patru posturi pe perioadă nedeterminată, examenul pe 20 decembrie…

Ungureanu Ionela-Raluca: …

Enea Laura: Ai să te duci şi la ăla, te duci şi acuma…

Ungureanu Ionela-Raluca: Da.

Enea Laura: Că ăsta-i ordinul…

Ungureanu Ionela-Raluca: Da…

Enea Laura: Ai să participi şi-acolo, şi o zis: şi avem şanse, şi aşa, o zis că un pic … aşa, da’ cică nu-i problemă, că forjăm şi atunci. Dar atunci … din câte şi din ce mi-ai mai zis şi tu, că eu am mai povestit ce-am mai vorbit cu tine…

Ungureanu Ionela-Raluca: Da…

5.000 de euro pentru un post pe perioadă nedeterminată

Cu ocazia audierilor, Ungureanu Ionela-Raluca a declarat procurorilor DNA că la nivelul DSVSA Bacău, se ştia, atât înainte cât şi după angajare, că pentru ocuparea unui post în această instituţie pe perioadă nedeterminată i se remite directoarei suma de 4.000-5.000 euro, iar pentru un post pe perioadă determinată suma de 1.000 euro. Iniţial, Ungureanu Ionela-Raluca a amânat momentul oferirii sumei de bani pentru o dată de după concursul din luna decembrie la care intenţiona să participe.

Ungureanu Ionela-Raluca: Deci îi pe determinată. Da? Asta vine… în… aprilie 2017.

Enea Laura …

Ungureanu Ionela-Raluca: Asta, din prenatal. Ce facem? Îi dăm acuma o mie, şi-i mai dau şi la anu’ o mie?

Enea Laura :… Păi la anu’ pe ce să-i mai dai, Raluca, dacă aia vine şi tu intri în… creşterea copilului… trebuie să pleci? Pentru ce să-i mai dai?

Ungureanu Ionela-Raluca: … Păi da, mă, nu, ziceam că la anu’. Poate că de ea depinde să scoată post de funcţionar şi să trimită la Bucureşti.

……………………………..

Ungureanu Ionela-Raluca: Păi de asta zic! Îi dau o mie acuma, îi mai dau o mie la anu’, şi tot aşa?

Enea Laura : Nu ştiu…

Ungureanu Ionela-Raluca: Î?

Enea Laura: …

Ungureanu Ionela-Raluca: Că azi le-o chemat pe fete, câţi bani o strâns luna trecută, pe ce controale o fost, şi s-o strâns o sută de milioane. Şi o zis: da, ia calculaţi salariile … voastre la ordin, şi cu motorina, am ieşit pe minus. Deci, de ce să renteze să vă ţin?

………………………………………….

Ungureanu Ionela-Raluca: Da’ la ordin n-ai cum să promovezi, că ăsta-i sistemu’.

Enea Laura: Păi da’, da’ la funcţionari ai zis că-i 5.000 de euro!

Ungureanu Ionela-Raluca: Nu, am vorbit azi cu fata, cu… A______. Şi o zis că: băi, se vehiculează undeva la 2.000, ştii?

Enea Laura: Îhî…

Ungureanu Ionela-Raluca: Da’ na… n-ar fi un capăt de lume, că şi salariul, nu-i 11, îi 16, şi nu se compară, ştii?

Enea Laura: Păi tocmai, dacă dai o mie acuma, mai dai diferenţa şi… asta e.

Şefa ta e cuconoasă? Ştie de PACO RABANNE?



Pe lângă bani, Ungureanu Ionela-Raluca a recunoscut că i-a dat directoarei Bordea Carmen Carleta un set de produse cosmetice Paco Rabanne, drept recompensă pentru ajutorul dat pentru promovarea concursului din perioada 17.11.2015 pentru ocuparea unui post de execuţie contractual - inginer grad II - pe perioadă determinată.

Cosmeticele i-au fost trimise de o verişoară din Italia, discuţia dintre cele două fiind interceptată de DNA, la data de 21.11.2015:

Verişoara: SURI, auzi? Ă… vroiam să te întreb… asta, şefa ta e cuconoasă? Ştie de PACO RABANNE?

Ungureanu Ionela-Raluca: Îi cuconoasă, da, ştie…! Normal că ştie.

Verişoara: PACO RABANNE, nu?

Ungureanu Ionela-Raluca: Normal că ştie de PACO RABANNE. Da’ cum?

Verişoara: Păi uite, că ăsta o ieşit acuma, de două săptămâni, îi super fain!.

Ungureanu Ionela-Raluca: Băi, A., da’ să nu fie prea scump!

Verişoara: … Îi 50-60 de euro, (neinteligibil), să ştii.

Ungureanu Ionela-Raluca: Da’ nu, A., mai degrabă o casetă…!

Verişoara: …

Ungureanu Ionela-Raluca: Cu gel de duş, să nu fie ultima…

Verişoara: Da’ o casetă-i (neinteligibil).

Ungureanu Ionela-Raluca: Aşa mult?

Verişoara: Ei… da, nu am nimic sub 30. Numai ştifturi.

Ungureanu Ionela-Raluca: Aa…

Verişoara: Şi nici nu se cunosc, SERGIO TACHINNI, de astea… cine le cunoaşte?

Verişoara: A, am înţeles.

Din declaraţia inculpatei Ungureanu Ionela-Raluca rezultă că a primit de la verişoara sa aflată în Italia setul de produse cosmetice Paco Rabanne alături de alte produse în week-end-ul dinaintea Sărbătorilor de Crăciun.

Momentul remiterii cutiei cu produse cosmetice Paco Rabanne, la data de 22.12.2015, de către Ungureanu Ionela-Raluca inculpatei Bordea Carmen- Carleta, în biroul acesteia din urmă, a fost înregistrat audio-video. Concomitent cu oferirea cutiei cu produse cosmetice, cele două au purtat următorul dialog:

Ungureanu Ionela-Raluca: O cafea atât, că am zis că după aia nu vă mai prind.

Bordea Carmen - Carleta: Hai măi fetiţă...nu trebuia.

Ungureanu Ionela-Raluca, Enea Laura şi Budaca Vasile au recunoscut faptele astfel cum au fost descrise anterior şi au încheiat la data de 11.04.2016 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei.

Preot cu şpagă pentru subiecte. Directoarea coruptă: ”Să se roage pentru mine”



Tot în toamna anului 2015, ANSVSA a anunţat organizarea de către DSV Bacau a concursului pentru ocuparea unor posturi de execuţie pe perioadă determinată: 3 posturi de medic veterinar grad I, 1 post de medic veterinar grad II, 6 posturi de asistent veterinar grad IA, 1 post de inginer grad I şi 3 posturi de inginer grad II. Şi în acest caz, potrivit probelor de la dosar, au existat candidaţi care au primit subiectele înainte de concurs, contra unor sume de bani. Printre cei care au mituit-o pe directoarea Bodea, s-a numărat şi un preot Ioan Preotu, care dorea un post într-o circumscripţie mai aproape de casă, fiicei sale, de profesie medic veterinar.

Preotul Ioan Preotu o cunoaşte de mai mult timp pe Pârşot Cristina Mirela care este medic veterinar, având circumscripţie în Oneşti. În acest context, a rugat-o pe pe doctoriţa Pârşot să o ajute pe fiica sa să câştige concursul organizat de DSVSA, prin prisma relaţiilor profesionale pe care Pârşot Cristina Mirela le are cu conducerea instituţiei.

Medicul veterinar Pârşot Cristina Mirela era cunoscută ca fiind o apropiată a directoarei Bodea. A a contactat-o telefonic pe aceasta din urmă solicitând o întâlnire urgentă întrucât ”domnul ăsta se grăbeşte că are slujbă….e preot. Domnul,tatăl fetei.” Persoana la care face referire Pârşot Cristina Mirela este inculpatul Preotu Ioan, tatăl candidatei Iscu – Niagu Maria – Mirabela.

”Bordea Carmen-Carleta i-a spus inculpatei Pârşot Cristina Mirela că nu este la sediul DSVSA Bacău dar că va reveni la birou. Din declaraţia inculpatei Pârşot Cristina Mirela rezultă că în ziua anterior menţionată s-a deplasat împreună cu Preotu Ioan la DSVSA Bacău. Înainte de ajunge în municipiul Bacău, Preotu Ioan i-a dat un plic sigilat pe care era scris numele candidatei Iscu – Niagu Maria – Mirabela. Deşi nu a deschis plicul, inculpata Pârşot Cristina Mirela a declarat că era evident că în acesta se afla o sumă de bani.

”În aceeaşi zi, ora 14:20, inculpata Pârşot Cristina Mirela a venit în biroul lui Bodea Carmen Carleta şi i-a dat acesteia plicul provenit de la Preotu Ioan, tatăl candidatei Iscu – Niagu Maria – Mirabela. Din procesul-verbal de redare a înregistrării video care a surprins acest moment rezultă că Pârşot Cristina Mirela a pus plicul în geanta inculpatei Bodea Carmen Carleta, geantă aflată pe biroul acesteia. Bodea Carmen Carleta a observat gestul inculpatei Pârşot Cristina Mirela spunându-i formal:”Pleacă de aicea! Pleacă de aicea!”. Deşi şi-a continuat activităţile şi dialogul purtat cu Pârşot Cristina Mirela fără a face nici un gest de restituire a plicului, Bodea Carmen Carletai-a spus interlocutoarei: ”Ia-i de aici te rog frumos”. Din replicile inculpatei Bodea Carmen Carletarezultă astfel că a realizat că a primit un plic cu bani, că acesta este pentru a o ajuta pe candidata Iscu – Niagu Maria – Mirabela să câştige concursul. Cele două inculpate au discutat despre candidată, Bodea Carmen Carleta întrebând dacă aceasta „şi-o depus dosaru” şi având în vedere explicaţiile pe care i le dă Pârşot Cristina Mirela în legătură cu tatăl candidatei care este preot, Bodea Carmen Carleta i-a spus acesteia: „Să se roage pentru mine”.”, se menţionează în hotărârea instanţei.

Ioan Preotu a declarat procurorilor DNA că în plic era suma de 5.000 lei, bani ce au fost găsiţi, de altfel, cu ocazia percheziţiilor. Şi preotul Ioan Preotu şi medicul Pârşot Cristina Mirela şi-au recunoscut faptele semnând acorduri de recunoaştere cu DNA, prin care li s-au stabilit pedepse cu suspendare.