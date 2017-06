Bilanţul inundaţiilor din comuna Ghimeş Făget: doi morţi, cinci case şi două poduri distruse de ape . Cum acţionează autorităţile în zonă

Viitura de ieri seară din comuna Ghimeş Făget a surprins şi două persoane aflate într-o căruţă care traversau albia paraului Valea Rece. Ion Neagu si Valerica Neagu au fost date dispărute, după ce autorităţile au găsit căruţa în albie. Amândoi au fost găsiţi morţi în dimineaţa zilei de 1 iunie.





La locul inundaţiilor s-a deplasat şi o echipă condusă de prefectul Maricica Coşa şi un echipaj din cadrul ISU Bacău, cu 11 subofiţeri, un ofiter şi 3 autospeciale cu motopompe, precum şi echipaje speciale de la Inspectoratul Judeţean de Jandarmi (20 subofiţeri, un ofiţer ţi 4 autoturisme), Inspectoratul Judetean de Politie (8 lucratori de politie, un ofiter si 4 autoturisme) si Comisariatul Judetean al Garzii de Mediu ( 2 ofiteri, 8 subofiteri si un microbuz), respectiv 20 voluntari de la serviciul specializat al primariei comunei Ghimes Faget.

„Au fost constituite inca de aseara echipe mixte de cautare a disparutilor, iar in aceasta dimineata la ora 7,30 a fost gasita decedata, persoana de sex feminin. Căutarile au continuat si la aceasta ora a fost identificat, decedat si barbatul care a fost dat aseara ca disparut.

La momentul transmiterii acestei note informative prefectul si subprefectul judetului sunt in zona afectata, pentru coordonarea in continuare a operatiunilor de interventie si stabilirea prioritatilor pe termen scurt si lung in vederea normalizarii situatiei in zona“, se arată într-un comunicat semnat de Florentina Cârlan, din cadrul Instituţiei Prefectului Bacău.



Mai multe echipe şi şi utilaje de la ”Apele Române” intervin in zonele afectate de viitura



În ultimele 24 de ore, în bazinul hidrografic al râului Trotuş au cazut precipitaţii însemnate cantitativ, dupa cum urmează: 20,1 l/mp, post hidrometric Valea Rece, râu Valea Rece, judeţul Harghita, 30,5 l/mp, post hidrometric Ghimes Faget, rau Trotus, judetul Bacau, 39,8 l/mp, post hidrometric Sulta, rau Sulta, judetul Bacau, 31,1 l/mp, post hidrometric Cremenea, rau Uz, judetul Bacau.

Potrivit unui comunicat al Administraţiei Bazinale Siret s-au atins următoarele debite:

- cota de inundatie (CI): ora 20.30 la postul hidrometric Valea Rece, pe paraul Valea Rece, judetul Hargita H=200 cm (=CI), Q=51,2 mc/s.

- cota de atentie (CA): ora 21.15 la postul hidrometric Ghimes Faget, pe raul Trotus, judetul Bacau H=150 cm (=CA), Q=50,4 mc/s.

„La ambele statii la ora 22:00 cotele au scazut sub cota de atentie.

La ora 06:00, in bazinul hidrografic Siret nu se inregistreaza depasiri ale cotelor de aparare cotele in zonele afectate prezentandu-se astfel:

- post hidrometric Valea Rece, parau Valea Rece H= 85 cm, Q= 9,41 mc/s ( - 65 cm CA)

- post hidrometric Ghimes-Faget, rau Trotus H= 114 cm, Q= 21,8mc/s ( - 36 cm CA)

- post hidrometric Goioasa, rau Trotus H= 102 cm, Q= 41,5mc/s ( - 36 cm CA)

In urma precipitatiilor torentiale (rupere de nori) cazute in zona comunei Ghimes, judetul Bacau, s-a atins cota de inundatie (H=200 cm, Q=51,2 mc/s) la postul hidrometric Valea Rece, parau Valea Rece, judetul Harghita, la ora 20.30. Prin urmare, in satul Rachitis, comuna Ghimes, judetul Bacau, au fost inundate 5 case si au fost afectate 2 poduri din beton si drumuri comunale. Viitura a surprins 2 persoane aflate intr-o caruta cu cai, care treceau prin albia paraului Valea Rece, persoanele fiind declarate disparute“, se precizează într-un comunicat semnat de Georgiana Cernat.