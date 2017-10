Povestea primului român participant la Oscarul Artelor Marţiale

În vârstă de 45 de ani Teo Răduţ este antrenor principal şi preşedinte al Şcolii de Karate Shodan Arad fiind afiliat la Federaţia Română de Karate (Sport Olimpic). De asemenea arădeanul este expert în autoapărare. A început acest sport la vârsta de 16 ani, iar cu timpul a ajuns unul dintre cei mai cunoscuţi antrenori de karate din întreaga lume.

„Prima dată am ales fotbalul. Era singura opţiune de la noi din sat. Eram într-o familie de fotbalişti. La toţi le plăcea. Fratele meu mai mare a fost un bun fotbalist. Eu jucat la echipa din Şagu, dar nu eram bun. Nu aveam forţă, eram micuţ, eram slabuţ. Când aveam 16 ani a venit un băiat din Arad care avea colegi de serviciu la noi în sat şi a format o grupă de karate. Pe vremea comunismului nu era acceptat oricine, trebuia să ai referinţe bune. După insistenţe am fost acceptat. Eram cel mai tânăr practicant şi aveam deja 16 ani. Eram o echipă frumoasă, formată cam din 40 de tineri. Apoi am rămas doar trei sau patru şi ne-am mutat într-o locaţie în Arad. După un an a venit Revoluţia şi de atunci totul a fost liber”, povesteşte Teo Răduţ.

Acesta a ajuns apoi la clubul Bassai Karate Arad, unde l-a avut ca şi antrenor pe Doru Fădoraş. Cu el s-a antrenat aproape opt ani, timp în care a participat la concursuri.

„Deşi pe mine nu mă interesau competiţile am participat la câteva. Eu vedeam doar karate. În 1992 am obţinut locul II la lupta cu adversarul real, adică am fost vicecampion naţional pe Ministerul Apărării Naţionale. Am avut atunci o perioadă foarte bună. În anul 1997 am avut examenul pentru centură neagră, mai exact în data de 6 februarie şi tot atunci examenul pentru instructor autorizat de la Federaţia Română de Arte Marţiale. Pe atunci erau doar două federaţii în România de Arte Marţiale şi de Karate Tradiţioanle. Acum sunt vreo 18 federaţii pe stiluri. În 1999 aveam deja o grupă de copii la Sagu şi împreună cu părinţii ne-am hotarăt să facem propriul club de karate. Clubul nostru se numşte Shodan, adică centrua neagră tradus în japoneză. Âsta e visul oricarui adolescent care se apucă de karate. Deja aveam 18 ani de când am înfiinţat clubul. Acum patru ani ne-am afiliat la Federaţia Română de Karate din România”, mai spune antrenorul.

Acesta are rezultate foarte bune cu elevii, iar în utltimul timp Teo Răduţ spune că s-a axat pe calitate nu pe cantitate mai ales că a umblat în multe ţări şi a văzut pe ce se pune baza. De asemenea, antrenorul arădean a scos şi o carte intitulată „Lupta cu tine însuşi”.



Teo povesteşte că în urmă cu câţiva ani avea un elev foarte bun la karate şi aşa a început totul.

„A fost cel mai bun din cei 2200 de elevi câţi am avut pănă acum. Dintre toţi s-a remarcat acest elev Rareş şi de la concurs la concurs povesteam cu tatăl lui. Nu ştiam că este şi scriitor, însă într-o bună zi, domnul Mariu Golea, tată lui Rareş, mi-a propus să facem o carte. Aşa a luat naştere cartea care se numeşte «Lupta cu tine însuţi”. Este cea mai grea luptă şi cea mai importantă din viaţă. Dacă câştigi acestă luptă este cea mai frumosă victorie”, mărturiseşte antrenorul.

Cartea este pubicată în mai multe limbi: română, germană, engleză. A fost prezentată şi la festivalul de carte de la Los Angeles şi a fost aleasă scenariu de film. În curând va apărea încă un volum.



În ultimii ani, Teo Răduţ a fost plecat în mai multe ţări la seminarii sau alte evenimente.

„De exemplu, în Atlantic City, NJ-USA, am fost invitat la „Oscarul Artelor Marţiale”, propus de Cynthia Rothrock la premiul „Excelenţă în promovarea Artelor Marţiale“. Se întampla în anul 2015. Acolo au fost prezenţi aproximativ 1.200 de maeştri în diferite stiluri de arte marţiale din întreaga lume. Spre marea mea onoare şi nu numai, eu am fost primul român prezent acolo, practic la această gală a fost prezent maestrul Teo Răduţ, în numele Aradulului şi, bineînţeles, a României. Am avut ocazia să cunosc mai mulţi maiştri de karate. Le-am promis să vină şi ei în România la un seminar internaţional şi o gală şi chiar au venit. Am avut noroc că am avut sprijinul Consiliului Judeţean Arad şi totul a ieşit perfect”, mai spune Teo.

Acesta mărturiseşte că în prezent cel ai bun elev este chiar fiul lui care îi calcă pe urme.

„Aş dori să mulţumesc tuturor care au fost alături de mine în acestă perioadă: maeştri, antrenori, parteneri, sponsori, dar mai ales familiei”, încheie antrenorul arădean.

