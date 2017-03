Diferenţele între fasolea albă şi cea roşie. „Culoarea roşu aprins apare tocmai datorită antioxidanţilor“

Dacă ar fi să alegem între fasolea albă şi cea roşie şi ne-ar interesa beneficiile asupra sănătăţii organismului nostru, ar trebui s-o alegem pe cea roşie, arată experţii.

Nutriţionistul arădean Sorin Balaban spune că fasolea uscată are numeroase beneficii pentru sănătate. “Indiferent de tipul pe care îl folosim pot să vă spun că fasolea are un conţinut ridicat de proteină vegetală. Faţă de fasolea albă, cea roşie conţine în plus antioxidanţi. Aceştia încetinesc îmbătrânirea celuleor, luptă împotriva cancerului etc. De altfel, culoarea roşu aprins apare tocmai de aici, de la aceşti antioxidanţi. În plus, conţinutul de enzime al boabelor roşii de fasole le face mai apreciate, aceastea ajutând la buna funcţionare a intestinelor”, spune Sorin Balaban.

Dacă discutăm cu un bucătar, despre ce tip de fasole să utilizăm la mâncăruri, lucrurile stau puţin diferit. Bineînţeles părerile sunt împărţite, precum gusturile. Bucătarul arădean Adrian Pop spune că preferă să foloasească fasolea albă la ciorbe şi la mâncarea frecată, iar pe cea roşie la mâncarea scăzută.

“Sunt trei feluri importante în care gătim fasolea boabe: ciorbă, scăzută şi frecată. Eu unul prefer ca cea albă să fie folosită la ciorbe şi la fasolea frecată, iar cea roşie la fasolea scăzută cu afumătură. Explicaţia mea este una cât se poate de simplă şi reprezintă un argument absolut. Atât la prepararea ciorbelor, cât şi la fasolea frecată utilizăm boia şi legume de culoarea roşie mai des. Mă refer aici la roşii şi ardei. Nu în aciaşi măsură le folosim atunci când gătim fasolea scăzută cu cârnaţi sau altă afumătură. În acest ultim caz prefer să utilizez fasolea roşie. Nu trebuie luat ca exemplu de urmat, ceea ce am afirmat este modul meu de a prepara fasolea. Să nu credeţi că dacă le folosim altfel mâncarea nu va mai fi la fel de gustoasă”, spune bucătarul arădean Adrian Pop.

