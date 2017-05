Are peste 50 de medalii în box, dar a ales să îndrume copiii în acest sport

Ruben spune că toţi copiii de vârsta lui practicau un sport, iar faptul că alţii alegeau fotbalul, l-a determinat să aleagă altceva şi anume boxul. De asemenea, arădeanul mai spune că a ales acest sport, deoarece voia să şite şi el să se apere de băieţii mai mari.

El a fost medaliat naţional şi a câştigat multe turnee internaţionale. Are peste 50 de medalii, însă de un an şi jumătate a ales să îi înveţe tainele acestui sport şi pe alţii. „Pe când aveam 15 ani am început să practic boxul la Clubul Motorul. Am medalii atât de aur, cât şi de argint şi bronz.

Deşi practică acest sport care îi ocupă mult timp, Ruben Stoia, nu a neglijat şcoala. El a făcut o facultatea, un masterat şi doreşte să aibă şi doctoratul în Administraţie Publică. El a termiant facultatea de management.

De un an jumătate a dorit să împărtăşească şi altora din experineţa acumulată în anii de box. Aşa a început să antreneze copii cu vârste cuprinse între opt şi 16 ani. „Acest sport te disciplinează, te dezvoltă fizic şi te ajută la gândire. Aici eşti pe cont propriu. Totul e în fracţiuni de secundă. Poţi să fi pus jos sau să îl pui. Boxul se face mai întâi cu picioarele apoi cu capul şi doar la urmă cu pumnii”, a declarat Ruben.

Tânărul arădean mai afirmă că se străduieşte să facă ceva pentru sportul arădean, deoarece nu se prea întâmplă multe în acest domeniu. Îşi propune să facă o Gală de Box, dar spune că va costa foarte mult şi că nu se va lăsa chiar dacă până acum nu s-a „aruncat” nimeni să îl ajute. Primeşte ajutor de la patronul restaurantului Spartan care ajută copiii cu bani pentru deplasări, cu mese pentru sportivi şi cu echipamente.

De asemenea, Ruben are o colaborare şi cu Clubul Copiilor din Cetate, condus de Anamaria Nyeki, unde îşi prezintă activitatea de câteva ori pe an.

