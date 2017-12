Arădeanca Gabriela Panduru, pe podium în faţa a 5.000 de oameni din industria modei

Pentru ea anul 2017 a fost un an de succes fiind premiată de mai multe ori pe continentul American.

A luat premiul ,,Magazine of the Year” pentru activitatea pe care a avut-o în ultimii trei ani ca director creativ şi manager general la publicaţia independentă BBMagazine. Premiul a fost primit în faţa a peste 5.000 de oameni din industria modei alături de editorul şef, CEO Billie Blunt.

La decernare Gabriela Panduru a purtat o rochie Couture relalizată de creatoarea de modă Alexandra Popescu York, creatoare cu care arădeanca lucrează permanent.

De asemenea, “Fashion Excellence Award” primit în noiembrie este o încununare a activităţii arădencei în industria modei de peste ocean în ultimul deceniu.





La 39 ani Gabriela continuă să inspire şi să lucreze ca high fashion model în New York.

„În general prefer să lucrez ca print model deoarece iubesc parte creativă ,munca în echipă. Ador camera. Îmi place să fiu în faţa ei şi să transmit emoţii. Au fost ani în care am lucrat ca runway model foarte mult. Dar am realizat că îmi răpeşte foarte mult timp. Când aleg să fac asta este pentru o cauză deosebită sau pentru un designer drag la care nu i pot spune nu“, mărturiseşte arădeanca.

Gabriela speră pe ca viitor să colaboreze cu designeri arădeni, aşa cum a făcut în urmă cu trei ani cu echipa Chic Arad. La invitaţia Gabrielei s-a realizat o prezentare de modă şi un photoshoot profesional în inima New Yorkului.

