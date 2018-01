Protest organizat în judeţul lui Dragnea: „Spălăm ruşinea Teleormanului“. Nouă oameni au ieşit în stradă

UPDATE ORA 19.00 În faţa Casei de Cultură nefuncţională din capitala judeţului Teleorman s-au întâlnit duminică seară nouă persoane. Oamenii spun că nu ies din case de frică. O florăreasă ne povestea că, după ce a participat la protestele de anul trecut din Alexandria, n-a mai avut clienţi.

Maria Bacică, o pensionară prezentă la protest, a spus: „Da, mie îmi e frică. Dar nu pentru mine. Mă tem că ăştia nu vor pleca niciodată. Mă tem că aici ne vom întâlni şi peste un an. Şi că vom sta în frig, exact aşa cum stăm acum: degeaba. Eu am venit aici pentru că am văzut oamenii aceia din Cluj... Nu ştiu, e o formă de respect pentru ei...”

Tudor, pe de altă parte, e tânăr. El a venit din Bucureşti la rude şi, când a aflat că se protestează şi la Alexandria, a luat decizia să meargă şi el la Casa de Cultură: „Eu sunt aici, pentru că mi se pare un lucru extraordinar să spui că eşti nemulţumit aici. Fix aici: la rădăcina «răului». Eu cred că lucrurile nu se vor schimba şi că teama nu se va spulbera în Teleorman până în ziua în care se va face şi aici educaţie. Asta lipseşte. Şi cred că mai e o anumită comoditate. Că nu tuturor le e frică. Dar cred că le e mai uşor să stea acasă. Aici plouă. Poate că ăsta e motivul. Vreau să cred asta... ”