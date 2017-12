Elevul de 16 ani care şi-a agresat profesoara, pus în libertate. Instanţa a decis scoaterea din arest preventiv şi punerea sub control judiciar

În urma contestaţiei depuse de inculpat, judecătorii de la Tribunalul Teleorman au decis anularea mandatul de arest preventiv dat de către judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Alexandria şi punerea în libertate a elevului de 16 ani.„Admite contestaţia formulată de contestatorul inculpat Păun Alin Valentin împotriva încheierii nr. 1195 din 07 decembrie 2017, pronunţată în camera de consiliu de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Alexandria pe care o desfiinţează şi rejudecând: Respinge ca neîntemeiată propunerea de luare a măsurii arestării preventive privind pe inculpatul Păun Alin Valentin, formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria. Dispune luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 12.12.2017 până la data de 09.02.2018”, se arată în soluţia instanţei.Instanţa i-a impus elevului să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat.Adolescentul, pus acum sub control judiciar, nu are voie să părăsească judeţul decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar pe rolul căruia se află cauza. Îi este interzis, de asemenea, să intre în localuri în care se consumă băuturi alcoolice şi nu are voie să deţină, să folosească sau să poarte arme.Elevul a fost reţinut, săptămâna trecută, de poliţiştii de la IPJ Teleorman, pentru 24 de ore, după ce oamenii legii s-au autosesizat în cazul agresiunii de la Şcoala Poroschia. Poliţiştii au propus arestarea preventivă pentru 30 de zile, propunere admisă de instanţa iniţială. Elevul de 16 ani a petrecut 5 zile în arest, iar acum, după anularea deciziei primei instanţe, este liber să meargă la şcoală.