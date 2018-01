Criza gunoaielor în Teleorman. Administratorul depozitului de la Mavrodin a închis porţile pentru maşinile Polaris, din cauza datoriilor.

De două zile, porţile Eco Sud s-au închis pentru maşinile operatorului Polaris din cauza datoriilor pe care operatorul de salubritate le care către administratorul depozitului.

Potrivit conducerii Polaris, firma datorează către Eco Sud 1,7 milioane de lei, restanţa fiind veche de aproximativ două luni. Operatorul de salubritate are, în schimb, de recuperat de la populaţie şi instituţii, 7 milioane de lei pentru serviciile de salubizare prestate în judeţ, restanţele fiind vechi de mai bine de 2 ani. ”Le-am propus să le achităm o anumită sumă, plus cedarea de creanţe cu instituţiile publice din judeţul Teleorman, în special cu primăriile. Au refuzat acest lucru şi ne-au comunicat că dacă nu le plătim suma integrală, ne vor închide poarta depozitului, lucru care s-a şi întâmplat”, spune directorul comercial al Polaris M. Holding, Luis Popa.

În această situaţia, maşinile Polaris au rămas încărcate cu deşeuri menajere pe care, deocamdată, nu au unde să-l depoziteze. Conducerea Polaris a propus autorităţilor judeţene ca, până la rezolvarea acestei crize, deşeurile să fie depuse în altă parte, însă, deocamdată, nu s-a luat o decizie în acest sens.

”Polaris trebuie să colecteze deşeurile, indiferent de locul unde le va depozita”

Situaţia de criză va fi discutată, astăzi, în cadrul unei întâlniri pe care conducerea Consiliului Judeţean Teleorman o va avea cu reprezentanţii celor două firme.

"Ştiu că există o datorie pe care Polaris Holding o are la Eco Sud, societatea care administrează depozitul de la Mavrodin, pe crae nu a achitat-o, context în care ECO Sud a blocat preluarea deşeurilor. Sunt la curent şi cu faptul că, într-adevăr, ECO Sud a notificat Polaris Holding în repetate rânduri, iar decizia de a bloca preluarea deşeurilor a venit după aceste notificări. Am înţeles că Polaris Holding a încercat să achite o parte din datoria către ECO Sud, urmând ca, ulterior, să achite şi restul, dar că reprezentanţii ECO Sud n-au fost tocmai receptivi. Eu am stabilit o întâlnire cu reprezentanţii Eco Sud, Polaris Holding, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deseurilor Teleorman”, o să participe şi prefectul judeţului şi o să încercăm să deblocăm situaţia de-a dreptul neplăcută pentru judeţ şi pentru teleormăneni. Ce pot să spun este că, aşa cum prevede contractul, Polaris Holding trebuie să colecteze deşeurile, indiferent de locul în care le va depozita ulterior", a declarat Dănuţ Cristescu, preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman.