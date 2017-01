Un aşa-zis complot, două excluderi şi multe semne de întrebare. Cum să distrugi un partid - cazul PSD Alba

Primarul comunei Ciugud, Gheorghe Damian, a declarat vineri, 27 ianuarie, că a primit, după aproape două săptămâni, o decizie în scris privind excluderea sa din PSD. Acesta spune că a formulat deja o cerere prin care solicită procesul verbal al şedinţei pentru a putea vedea motivele reale ale acestei excluderi după care va formula o contestaţie.

În data de 13 ianuarie PSD Alba a luat decizia de a-l exclude din partid pe primarul comunei Ciugud, Gherghe Damian şi pe consilierul judeţean Ioan Florea. De atunci s-a aşezat liniştea în conducerea partidului, nu s-au mai organizat conferinţe de presă, iar preşedintele Ioan Dîrzu, cel care a şi luat această hotărâre, nu a dorit să ofere nicio declaraţie. După două săptămâni, decizia a ajuns şi în scris la primarul Damian care spune că i se pare „neadevărată” şi o va contesta.

„Abia alaltăieri am primit decizia de excludere din partid, decizie pe care o văd nedemocratică, nestatutară, nefundamentată şi neadevărată. Ca atare am depus o solicitare în scris pentru a mi se pune la dispoziţie procesul verbal al şedinţei, să văd motivele pentru care am fost exclus. Aş vrea să văd lista de prezenţă şi modul în care s-a votat, după care o să-mi fundamentez contestaţia. Nu am nici cel mai mic dubiu că o să câştig, pentru că există un articol în statut care spune că nu pot să fiu exclus dacă nu sunt de faţă, ceea ce la noi s-a întâmplat. Încă nu am motivele. Indiferent ce ar fi eu o să rămân fidel valorilor social democrate, consider că am făcut pentru PSD Alba tot ce am putut, consider că PSD Alba are nevoie de unitate, consider că rezultatele, aşa cum spunea Ioan Dîrzu, preşedintele interimar al acestui partid, istorice, ele trebuie conservate şi crescute” spune primarul Gheorghe Damian.





Potrivit primarului din comuna Stremţ, Traian Ştefan Popa, membru PSD, care a fost prezent la şedinţa în care s-a luat decizia de excludere, nu li s-a dat niciun argument. Acesta spune că nu a fost de acord cu decizia şi s-a abţinut. Primarul a mai precizat că nu ştie cum s-a votat în spatele său, el ocupând un loc în faţa sălii, dar a auzit că votul nu a fost unul „extraordinar de corect”. „Eu am fost primul care am luat poziţie la şedinţă, am spus că mă abţin pentru că nu ştiam motivaţia. Doi la mână nu au fost prezenţi niciunul şi nu mi se pare firesc ca un om cu nişte rezultate, cu o poziţie în partid, să fie exclus. Nu s-a motivat nimic. Au fost făcute nişte precizări din care s-a înţeles că li s-a reproşat că nu au obţinut rezultate la fel de bune la Camera Deputaţilor ca şi la Senat şi că rezultatele erau mai bune dacă aveau implicare mai mare în campanie. Eu am cerut să vină cu nişte argumente statutare şi dacă e aşa indiferent că e Ghiţă, că sunt eu, mă supun. Drept urmare m-am abţinut” spune Traian Ştefan Popa.

Motivul oficial privind exclderea celor doi ar fi fost neimplicare în campania pentru alegerile parlamentare. Damian a fost acuzat că a susţinut lista de la Senat în detrimentul celei de la Camera Deputaţilor. În realitate, decizia nu are legătură cu rezultatul alegerilor, cel mai bun scor reuşit de PSD în Alba, ci cu funcţia de preşedinte al partidului pe care Ioan Dîrzu este interimar. În data de 12 ianuarie, Gheorghe Damian, Daniel Breaz, Ioan Florea, Corneliu Mureşan, Iulian Bunea şi alţi membri PSD, s-ar fi întâlnit cu o parte din cei care i-au susţinut în timpul campaniei, la o sală de evenimente din judeţ. Printre discuţiile pe care l-au avut se pare că aceştia, în grup restrâns, ar fi vorbit şi despre o posibilă schimbare la nivelul conducerii. Ioan Dîrzu a aflat de aceste discuţii, posibil chiar cu ajutorul proprietarului sălii de evenimente, iar acesta nu a aşteptat confirmarea acţiunii ci a decis să facă el primul pas şi să îi excludă pe cei doi. pe Daniel Breaz nu a îndrăznit să îl excludă pentru că este senator şi ar fi provocat un mare scandal la nivel naţional.





„Eu am fost unul dintre cei care atunci când s-a discutat la acea şedinţă propunerea de excludere a colegilor mei am exprimat un punct de vedere diferit pot să spun faţă de cel al multor colegi din organizaţia PSD Alba. Este o procedură în derulare, dar eu spun că este loc pentru toţi în interiorul partidului, iar lucrurile cred că se vor soluţiona într-un mod pozitiv. Din punctul meu de vedere îi apreciez mult pe cei doi colegii ai mei”, a declarat vineri, Daniel Breaz.