S-a urcat băut la volan şi şi-a omorât iubita însărcinată şi fiica acesteia de 2 ani. Justiţia l-a condamnat la închisoare cu suspendare

Decizia de condamnare la închisoare cu suspendare a fost aplicată deşi anchetatorii au constatat că şoferul vinovat, Ioan Pipiş, era sub influenţa băuturilor alcoolice în momentul producerii accidentului şi avea o alcoolemie în sânge de 1.01 la mg/l alcool pur în aerul expirat. Inculpatul a fost condamnat la 3 ani de închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 4 ani. Tragedia a avut loc în data de 6 martie 2017.

Potrivit IPJ Alba, şoferul vinovat, aflat la volanul unui Opel înmatriculat în Mureş, nu a adaptat viteza într-o curbă, a intrat pe contrasens unde s-a izbit de un BMW înmatriculat în Alba, care circula din sensul opus şi care era condus de un bărbat de 32 de ani, tot din Şona. În momentul impactului, în Opel se afla şoferul aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, un alt bărbat de 49 de ani, tot din Şona, pasager pe scaunul din dreapta faţă, precum şi cele două persoane care au decedat, aflate pe bancheta din spate, respectiv o femeie de 24 de ani, din Jidvei, însărcinată în şapte luni, şi fetiţa ei de numai doi ani. Şoferul şi celălalt bărbat din Opel au scăpat cu viaţă, cu răni uşoare. Şoferul vinovat de producerea accidentului era iubitul femeii decedate precum şi tatăl copilului care urma să se nască peste 2 luni. Ioan Pipiş a fost arestat preventiv în 7 martie 2017 pentru două infracţiuni de ucidere din culpă, două de vătămare corporală din culpă şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. Şoferul criminal a primit acordul instanţei de judecată pentru a participa la funeraliile iubitei şi fetiţei sale în 9 martie 2017, hotărâre pronunţată pe baza unei decizii CEDO. În dosar sunt şase părţi civile şi vătamate, în timp ce o firmă de asigurare este parte responsabilă civilmente.





Judecătoria Blaj a schimbat încadrarea juridică a faptelor din două infracţiuni de ucidere din culpă, într-o singură infracţiune de ucidere din culpă, respectiv din două infracţiuni de vătămare corporală din culpă, într-o singură infracţiune de vătămare corporală din culpă. ”Condamnă pe inculpatul Pipiş Ioan, la o pedeapsă de 2 ani şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă. (…) Condamnă pe inculpatul Pipiş Ioan la o pedeapsă de 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă. (…) Condamnă pe inculpatul Pipiş Ioan la o pedeapsă de 1 an şi 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. În baza art. 38 al. 2 C.pen. rap. la art. 39 al. 1 lit. b C.pen. contopeşte pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 4 luni închisoare, la care adaugă un spor de 8 luni, reprezentând o treime din totalul celorlalte pedepse(24 luni/3), urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare. În baza art. 91 C.pen. suspendă sub supraveghere executarea pedepsei rezultante de 3 ani închisoare pe durata unui termen de încercare de 4 ani, care se calculează potrivit art. 92 al. 2 C.pen., de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe”, se susţine în dispozitivul deciziei de la Judecătoria Blaj.

Pe perioada termenului de supraveghere, Ioan Pipiş ar urma să respecte mai multe obligaţii printre care să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei comunei Şona sau Primăriei comunei Sâncel, pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare. Instanţa a admis în parte acţiunile civile formulate de părţile civile şi a hotărât acordarea de către o firmă de asigurare a unor daune morale totală către rudele victimelor decedate în valoare totală de 854.000 de lei (circa 180.000 de euro). De asemenea, incupatul ar mai urma să achite cheltuieli judiciare şi de judecată în valoare de aproximativ 22.000 de lei, iar la finalul procesului permisul de conducere al acestuia va fi anulat. Decizia Judecătoriei Blaj nu este definitivă şi poate fi contestată la Curtea de Apel Alba Iulia.