Tânăr de 20 de ani decedat după ce s-a răsturnat cu maşina într-un pârâu în Munţii Apuseni

În maşină se mai afla o tânără de 22 de ani, pasageră, care a fost rănit grav. Potrivit primelor date de la IPJ, şoferul ar fi pierdut controlul volanului pe un pod, s-a izbit puternic de bara metalică şi apoi s-a răsturnat cu maşina în pârâu. În urma impactului, cei doi au fost proiectaţi din maşină.

Şoferul autoturismului, tânărul de 20 de ani, a decedat la spital, iar pasagerul se află internat în stare de conştienţă.

Potrivit IPJ Alba, tânărul C. V. de 20 de ani se afla în maşină alături de A.M. o tânără de 22 de ani, ambii din Abrud, şi se deplasau din direcţia Abrud spre Alba Iulia. La trecerea podului râului Abrudel, şoferul a pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabilă şi a intrat în coliziune cu balustrada de la pod api s-a răsturnat în albia râului. În urma coliziunii conducătorul auto şi pasagera din partea dreaptă au fost proiectaţi afară din autoturism fiind găsiţi pe malul apei. Tânărul şi-a pierdut viaţa în urma accidentului, iar tânăra de 22 de ani este şi ea rănită grav, fiind sub supraveghere medicală.





Potrivit IPJ, accidentul nu s-a produs din cauza drumului şi a semnalizării necorespunzătoare. Conducătorul auto şi pasagera nu purtau centură de siguranţă. Tânărul decedat a împlinit 20 de ani în urmă cu câteva zile.