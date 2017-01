Succesul unui nevăzător: a absolvit conservatorul şi realizează emisiuni la două posturi de radio

Andrei Paştiu are 39 de ani şi este nevăzător din naştere dar acest handicap nu l-a împiedicat să îşi urmeze pasiunea. „De când eram copil ascult muzică. Mai ales clasică şi sinfonică cu toate că părinţii mei nu ascultau acest gen. Părinţii au sesizat că îmi place muzica şi am primit mai multe discuri, mai apoi casete. Am urmat şcoala pentru persoane cu deficienţe de vedere la Cluj-Napoca şi acolo am avut norocul cu un profesor extraordinar, Radu Lungu, care m-a îndemnat să ascut mai mult şi să învăţ muzica. Liceul nu la urmat la o şcoală de muzică. Doream să urmez ceva legat de istorie, o altă pasiune a mea. Muzica m-a atras însă ca un magnet“, spune Andrei Paştiu.

Muzicianul spune că în şcoală a studiat pentru timp pianul dar mai apoi a ales canto clasic. „Şi vocea este un instrument, unul foarte greu de lucrat. De obicei se repetă două ore pe zi, pentru a nu suprasolicita vocea. Contează de asemnea alegerea repertoriului. Dacă alegi greşit rişti să îţi oboseşti vocea“, a mai spus Andrei.

Studierea serioasă a muzicii este destul de dificilă pentru un nevăzător, dar Andrei nu s-a lăsat descurajat şi a reuşit să obţină studii muzicale în alfabetul „Braille“. A trecut de toate greutăţile din liceu şi a reuşit să ajungă la facultate. „La momentul la care am intrat la Conservatorul din Cluj-Napoca de 27 de ani nu mai fusese admis un nevăzător. A fost destul de greu. O profesoară mi-a recomandat să scriu o scrisore în limba italiană, pe care o cunoşteam şi să solicit cărţi despre muzică“, îşi aminteşte muzicianul. Lucrarea de licenţă, o comparaţie între două opere ale lui Giacomo Puccini, a dictat-o profesoarei coordonatoare. Admiterea sa la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca sună ca o întreagă aventură deoarece, când s-a hotărât să se înscrie, s-a lovit de o barieră creată de reticenţa celor care formau comisia de admitere. După ce Andrei a terminat facultatea, alţi doi nevăzători au fost admişi la Academia de Muzică din Cluj.

„Eram parcă un deschizător de drumuri. De aproape 30 de ani la Conservator nu mai existase niciun student nevăzător. Ultimul fusese profesorul meu de muzică din liceu, Radu Lungu, cu 27 de ani înaintea mea. Când am vrut să mă înscriu pentru admitere, m-am lovit din nou de reticenţă şi, cu dezamăgire spun, chiar din partea unor profesori tineri. Mi s-a spus că nu pot face faţă, că nu mai era nimeni ca mine acolo, că e foarte greu şi că nu o să trec nici examenul de admitere”, îşi aminteşte Andrei Paştiu. La intervenţia rectorului de atunci al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, a fost lăsat să susţină examenul.

„O parte importantă în învăţarea muzicii este audiţia şi mai apoi audiţia comparată, care înseamnă ascultarea aceleiaşi opere în interpretarea unor dirijori, instrumentişti sau cântăreţi diferiţi. Pentru lucrarea de licenţă am făcut multe audiţii şi am descoperit bucăţi muzicate cântate foarte diferit care trebuiau citite în paralel cu portativul în mână şi din acestă cauză nu puteam să apelez la altcineva decât la uncunoscătot“, mai spune tânărul.

Pe lângă munca de redactor radio Andrei Paştiu mai face parte şi din Corul Catedralei Ortodoxe din Alba Iulia. ”Pentru mine muzica este o parte din viaţă. Eu trăiesc prin muzică, pentru mine este ca o terapie care în fiecare zi îmi dă putere. pentru mine muzica este o parte din viaţă. Eu trăiesc prin muzică, pentru mine este În toţi aceşti ani, poate şi datorită handicapului pe care îl am, am învăţat să ascult cu mintea şi cu sufletulca o terapie care în fiecare zi îmi dă putere”, mai spune redactorul radio din Alba Iulia. Andrei Paştiu are o emisiune muzicală zilnică la Radio Reîntregirea din Alba Iulia şi colaborează şi cu Radio Renaşterea din Cluj-Napoca.