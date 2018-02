Procurorii DIICOT solicită anularea deciziei de achitare a comisarului Traian Berbeceanu şi rejudecarea dosarului

Traian Berbeceanu a fost achitat în iunie 2017 de un complet de 3 judecători de la Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul în care este acuzat de mai multe infracţiuni, printre care spălare de bani, luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătura privată, sprijinire a unui grup infracţional organizat. Decizia nu a fost definitivă, ea fiind atacată cu apel la un complet format din 5 judecători din cadrul aceleiaşi instanţe. În acelaşi dosar doi pocurori DIICOT (Ioan Mureşan şi Nicolaie Cean) şi un poliţist (Alin Muntean) au fost condamnaţi la pedepse cu închisoarea cu executare între 2 şi 7 ani.

Procurorii DIICOT susţin în motivele de apel că dosarul a fost soluţionat de un complet de judecată format din judecătorii Valentin Horia Şelaru, Ilie Iulian Dragomir şi Francisca Vasile, iar doi dintre judecători, respectiv Valentin Horia Şelaru şi Ilie Iulian Dragomir, s-au pronunţat într-un alt complet, de 3 judecători, în calea de atac a recursului împotriva măsurii preventive a arestului dispusă faţă de Traian Berbeceanu ca urmare a propunerii formulate de Ioan Mureşan. De asemenea, DIICOT susţine că unul dintre judecătorii actualului complet, Ilie Iulian Dragomir, s-a pronunţat asupra unui recurs formulat împotriva prelungirii măsurii arestului preventiv, după preluarea cauzei de către Structură Centrală a DIICOT, într-un alt complet de 3 judecători.

Pe 30 iunie 2016, judecatorii de la Înalta Curte de Casatie si Justitie au dispus achitarea lui Traian Berbeceanu, fost comisar-şef al BCCO Alba Iulia, in dosarul in care este acuzat de mai multe infractiuni, printre care spălare de bani, luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata, sprijinire a unui grup infractional organizat si complicitate la delapidare. În schimb, Ioan Mureşan (fost procuror şef al DIICOT Albă) şi Nicolaie Ioan Cean (fost procuror în aceeaşi structură) au fost condamnaţi la 7 ani, respectiv 2 ani închisoare cu executare. De asemenea, Alin Mirel Muntean, fost ofiţer de poliţie judiciară în cadrul BCCO Alba, a fost condamnat la 4 ani închisoare cu executare. Aceştia sunt acuzaţi că au săvârşit mai multe nereguli în anchetarea poliţistului Traian Berbeceanu, acuzaţiile principale fiind de represiune nedreaptă şi fals în înscrisuri oficiale. În acelaşi dosar, Gheorghe Rusu, acţionar la SC Uranus Junior 2003 SRL, a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare, în vreme ce soţia sa, Anca Rusu, a fost achitată. Soluţii de achitare au primit şi Ion Vasile Urs şi Mihai Adrian Mihalache, ambii acuzaţi de mărturie mincinoasă.





Iniţial au existat două cauze. Dosarul cu acuzaţiile la adresa lui Berbeceanu a fost trimis în judecată de DIICOT, iar cel cu faptele procurorilor a fost instrumentat de către DNA. Completul de la ÎCCJ a decis reunirea cauzelor într-un singur dosar.