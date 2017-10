Operaţiunea ”Trabucul sârbesc”: şase inculpaţi judecaţi pentru contrabandă cu ţigări, condamnaţi la închisoare

Operaţiunea, denumită ”Trabucul sârbesc” a fost derulată în 2012, dar dosarul a fost finalizat şi trimis în judecată, în martie 2016. Prima sentinţă a fost pronunţată în data de 22 septembrie 2017. Inculpaţii sunt acuzaţi că au introdus ilegal cantităţi mari de ţigări din Serbia pe care le-au vândut pe piaţa din România. Tică Romeo, Baci Ironim Ioan, Josic Zoran şi Botiş Vasile au fost condamnaţi, fiecare, la câte 1 an şi 4 luni de închisoare cu suspendare condiţionată pe o perioadă de 3 ani şi 4 luni. Josic Mihajlo a primit 1 an şi 6 luni cu suspendare sub supraveghere pe o perioadă de 2 ani. Andreica Vasile este singurul inculpat condamnat cu executare.

Instanţa a contopit alte două pedepse anterioare ale acestuia, pronunţate la Bistriţa şi Baia Mare, şi a decis că inculpatul va efectua în regim de detenţie 3 ani şi 3 luni de închisoare. Instanţa de la Judecătoria Alba Iulia a mai decis ca inculpaţii să plătească, în total, aproape 200.000 de lei către ANAF. Cele mai mari sume trebuie să le plătească, în solidar, inculpaţii Botiş şi Andreica – circa 93.000 de lei, respectiv cei doi Josic – aproximativ 64.000 de lei.

La momentul demarării anchetei, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba au efectuat 22 de percheziţii domiciliare la locuinţele şi sediile unor societăţi comerciale situate pe raza mai multor localităţi din judeţele Timiş (5), Hunedoara (4) şi Alba (13), aparţinând unor persoane învinuite de săvârşirea de acte de comerţ cu ţigări, despre care aveau cunoştinţă că provin din contrabandă, respectiv din Republica Serbia.

Cercetările au fost extinse, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă, complicitate la contrabandă şi deţinerea în afara antrepozitului fiscal peste limita a 10.000 ţigarete. Cu ocazia percheziţiilor efectuate, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor un număr de 98.540 ţigarete, care provin din contrabandă, 87 litri de alcool, 4.812 obiecte pirotehnice clasele I şi II precum şi 34 de articole de îmbrăcăminte contrafăcute şi 27 de perechi pantofi sport, purtând însemnele ale unor cunoscute mărci internaţionale.

Pe parcursul anchetei a fost confiscată în total cantitatea de 226.520 ţigarete provenite din contrabandă. Decizia Judecătoriei poate fi contestată la Curtea de Apel. Până la pronunţarea unei decizii definitive, inculpaţii beneficiază de prezumţia de nevinovăţie.