O misiune istorică: Cum au ajuns documentele Unirii din 1918 în Ardeal

23 noiembrie 1918, locotenentul aviator Vasile Niculescu opreşte motorul. Se întreabă cine îl va întâmpina. Prieteni sau duşmani? Un puşti se apropie fără teamă de avion.

-Cine sunt stăpâni aici, măi băiete?

-Românii, mă rog frumos, Domnule!

Din lucrarea „Zborul Marii Uniri - De la Bacău la Blaj”, scrisă de comandor George Paul- Sandachi, aflăm că, în scurt timp, avionul românesc a fost înconjurat de numeroşi oameni veniţi în fugă să-i primească pe cei doi zburători.

Zborul Unirii

Relatarea elevului sergent Eugen Radeş, unul din cei care au asigurat pază avionului, este mai mult decât sugestivă:

„…În întâmpinarea celor doi aviatori au sosit dr. Victor Macovei şi Gavrilă Precup de la Mitropolie, care prin cuvinte întrerupte de emoţia şi de strigătele “Să trăiască!” ale mulţimii, aceştia i-au asigurat pe oaspeţi că sunt la adăpost… Între timp, soseşte şi dl. căpitan Virgil Pop şi la întrebarea locotenentului pilot Vasile Niculescu cum ramâne cu avionul, dl. căpitan Pop îi spune că va asigura pază avionului punând o garda puternică întarita cu o mitralieră, iar echipajul să meargă la Palatul Mitropolitan. Căpitanul Virgil Pop a desemnat opt soldaţi din Garda Naţională, care, împreuna cu sergentul Sandu, au venit cu mitralieră pentru pază avionului. Căpitanul Virgil Pop ne-a atras atenţia să nu lăsăm pe nimeni să se apropie de avion şi a dat ordin să ni se aducă de mâncare şi lemne pentru foc, deoarece stăteam în frig, în aer liber, pe un ger cumplit de -30 grade C. Ni s-au trimis de la Mitropolie lemne, mâncare şi zece litri de vin. După ce am curăţat locul de zăpadă din jurul avionului, am făcut focul şi garda se schimbă din ora în ora.”