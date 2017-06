FOTO Aranjamente florale spectaculoase la Ziua Rozelor de la Ciumbrud, capitala neoficială a trandafirilor în România

”Ziua Rozelor” se organizează în fiecare an, la sfârşitul lunii iunie, şi adună în parcul din Ciumbrud, care este invadat de parfum şi culoare, producători de trandafiri, din Alba, respectiv iubitori ale acestor flori din mai multe judeţe. Scopul manifestării este sărbătorirea trandafirilor, dar şi acela de a oferi şansa cultivatorilor să întâlnească potenţiali clienţi. Sărbătoarea, care a ajuns în acest an la ediţia a XVI-a, a debutat cu o paradă cu trăsuri, maşini şi biciclete decorate cu flori, condusă de majorete, care au susţinut un adevărat spectacol în acordurile muzicii de fanfară, pe tot traseul parcurs, între Primăria Aiud şi Parcul Rozelor din Ciumbrud.

Programul evenimentului ”Ziua Rozelor” a cuprins Parada Rozelor (cu plecare de la Colegiul Naţional Bethlen Gabor din Aiud) la care au participat Fanfara judeţului Alba, dansatori, majorete, trăsuri, maşini, biciclete decorate cu trandafiri, după care programul va continua în Parcul Rozelor din Ciumbrud cu dansuri cu majorete, dansuri populare, concursuri (Cel mai frumos stand, Cel mai frumos aranjament de trandafiri şi Duelul Rozelor), ateliere de fotografie şi pe teme florale pentru copii şi adulţi, expoziţie de desene, tombolă cu premii, vizită ghidată la câmpurile de trandafiri, recitaluri de muzică populară şi uşoară, degustare de produse obţinute din trandafiri şi produse locale, Foc de artificii şi Balul Rozelor.

Cimbrudul a avut dintodeauna o faimă în materie de altoiuri. Emeric Bakk duce mai departe tradiţia din familie, cea de altoitor: „Primăvara ne trezeam cu oamenii în curte. Unii vroiau altoi de viţă, alţii trandafiri, pomi fructiferi. Aşa am ajuns să fim cunoscuţi în ţară“. Chiar dacă familia sa avea tradiţie în viticultură, după 1989 şi-a extins gama de puieţi la pomi fructiferi şi trandafiri. A început cu 5.000 de butaşi de trandafiri.

Întreprinzătorul susţine că cea mai bună reţetă de succes într-o astfel de afacere este organizarea unei asociaţii familiale. „Trandafirii sunt eleganţi, înfloresc de mai multe ori în timpul anului, decât alte flori, au parfum diferit, sunt mult mai atrăgători, iar în opinia mea trandafirul este regina plantelor. Pepiniera mea are o producţie bună. Cantitativ, produc peste 120.000 de trandafiri. La început m-am ocupat de pomi şi viţă de vie, dar în ultimii ani de când mă ocup de trandafiri, profitul a crescut anual la câteva zeci de mii de euro. M-am adaptat şi la piaţă şi am început să cultiv şi trandafiri la ghiveci, care se vând foarte bine în supermarketuri“, afirmă Emeric Bakk.

„Pretenţios“ şi „scump“ sunt termenii folosiţi de producători când vine vorba de cultivarea trandafirilor „Este importantă munca de prevenţie. Dacă ajung să se îmbolnăvească, e mai greu să-i aduci la liman. Cele mai multe cheltuieli se duc pe manoperă, este multă muncă manuală, care costă; pe tratamente fito-sanitare, tot mai scumpe de la un an la altul; pe combustibilil care ne omoară. Portaltoiul îl importăm din Olanda şi Ungaria. Într-un hectar intră cam 80.000 de bucăţi“, susţine Emerich Bakk.

Un alt mare cultivator de trandafiri la Ciumbrud este Iuliu Csiki. „Aventura cu trandafiri a început în momentul în care am primit banii de «ordonanţă», de la fabrica la care lucram. Am mai pus şi ce am câştigat la muncă în străinătate, tot la altoit. I-am investit în portaltoi de trandafiri. Am început cu 5.000, apoi cu 10.000. Acum, produc peste un hectar de trandafiri, undeva la 150.000 de fire“, spune Csiki. A apelat şi la fonduri europene în valoare de 25.000 de euro, din care şi-a cumpărat utilaje agricole, care să-i uşureze munca.

Afacerea a fost pornită prin anii comunismului de tatăl său, pe care-l chema tot Iuliu. A învăţat atunci, în grădina casei, nu numia să altoiască, ci şi tot alfabetul cultivării butaşilor de trandafiri şi viţă de vie. „În grădina casei a fost prima şcoală. Produceam atunci în jur de 2.000 – 3.000 de butaşi. Cultivam la început o suprafaţă de 30 de ari de teren şi acum am ajuns la peste 10 hectare“, spune cultivatorul din Ciumbrud. De la 15 soiuri la început, familia Csiki are acum peste 70.