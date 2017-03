Enigma fetei legate la ochi care stă nemişcată pe o bancă din Alba Iulia. Internauţii bănuiesc că joacă „Balena Albastră“

Autoarea fotografiei, Anne-Marie Chelariu , spune că s-a apropiat de tânără şi a întrebat-o ce face. ”Stătea singură, legată la ochi, am întrebat-o dacă are nevoie de ceva, dacă e OK şi dacă e un protest. Nu mi-a răspuns nimic. Acum aştept să apar la Camera Ascunsă sau să aflu alt deznodământ”, a scris Anne-Marie pe Facebook. ”Am simţit tristeţe/dezamăgire, când m-am apropiat”, a adăugat ea.