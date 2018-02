Disperarea românilor în rapoartele Securităţii: „Am ieşit la cumpărături şi nu găsesc nimic. Practic, am plecat să cerşesc pe banii mei“

Muzeul Unirii din Alba Iulia deţine mai multe rapoarte în care se explică reacţia oamenilor simpli din Alba cu privire la situaţie economică din ultima perioadă a comunismului.



Astfel, într-un buletin informativ al Securităţii privind starea de nemulţumire a populaţiei din Alba Iulia şi judeţul Alba în ceea ce priveşte lipsurile materiale, datat iulie 1989, se afirmă că ”în ultima perioadă de timp, au continuat să fie semnalate unele comentarii în rândul cetăţenilor, mai ales ale celor din mediul urban, referitoare la aprovizionarea cu produse agroalimentare”.

Potrivit securiştilor, oamenii acuzau în special ”lipsa sau existenţa în cantităţi nedestulătoare” a unor produse de bază, cum sunt carnea, untul, mezelurile, ouăle, brânzeturile şi uleiul. Raportul precizează şi cine sunt cei care au fost semnalaţi că au făcut asemenea comentarii, menţionând numele mai multor femei şi bărbaţi din diverse localităţi din judeţ - Alba Iulia, Blaj, Ocna Mureş, Sebeş, Zlatna, Cîmpeni, Cugir, Sîntimbru, Vinţu de Jos, Albac, Scărişoara, Sohodol etc. Istoricii susţin că afirmaţiile oamenilor au devenit cunoscute securităţii din scrisori pe care cei în cauză le-au trimis rudelor din străinătate.

”Evidenţiem câteva comentarii şi luări de poziţie ale persoanelor de mai sus. Numita Botescu Elvira, din Cugir, afirma: «Am ieşit la cumpărături şi nu găsesc nimic. Practic, am plecat să cerşesc pe banii mei, căci aşa o pot numi, cerşeală, din moment ce nu este nimic şi cer de la unul şi de la altul ceva, ca să nu mor de foame ... Nu mai am un strop de ulei şi nu mai am cu ce găti ... Nu este carne, nu este o bucată de salam să poţi pune un pachet, nu este un ou, nu este nimic»”, se afirma în raport.

La rândul său, numita Stănila Carmen, din Alba Iulia, afirma că ”... la Alba, situaţia aprovizionării cu alimente e cumplită. M-am săturat să tot caut şi să nu găsesc nimic. De fapt, lipsurile sunt generalizate în magazinele de orice profil. Mă mir de multe ori cum mai rezistăm..". Abuşeanu Emil, tot din Alba Iulia, susţinea următoarele: ”Aprovizionarea merge din ce în ce mai rău, nu se găseşte carne, mezeluri, iar unt nu am mai văzut de mult. Se pierde enorm de mult timp cu aceste alergături pentru asigurarea hranei. Nu ştim până când va putea continua”, se susţinea în raportul respectiv.

Securitatea ştia şi că un localnic din Abrud, Marcu Nicolae, era revoltat de faptul că, în urma sacrificiilor făcute pentru achitarea datoriilor externe, poporul continua să fie menţinut într-o stare de sărăcie. ”...Degeaba se laudă cu achitarea datoriilor externe, căci treburile merg din ce în ce mai prost cu aprovizionarea. Poporul nu a beneficiat de nimic, este tot mai sărac şi, din ce trece, este mai rău”, a afirmat bărbatul. Un locuitor din oraşul Cugir afirma, la rândul său, că ”pe aici nu se găseşte de mâncare, câte ceva mai există la particulari, dar foarte scump”.



”Nu am primit încă uleiul, nu avem făină, zahăr, ouă, iar de carne nici să nu mai vorbim. Nici în timpul războiului nu era aşa foamete şi mizerie, nu se găseşte încălţăminte, pastă de dinţi, de bărbierit, medicamente. Nu înţeleg ce se petrece şi până când se vor mai tolera asemenea lucruri”, a spus bărbatul potrivit celor scrise în raportul securităţii. De asemenea, numitul Mîrza Ion, din Alba Iulia, susţinea că din farmacii lipsesc cele mai elementare substanţe ori medicamente, aşa că, atunci când mergi cu reţeta, farmaciştii se uită la tine ca la un extraterestru: ”Asta e situaţia culmilor de civilizaţie şi de bunăstare la care am ajuns”.

Un raport din 21 august 1987 realizat de Inspectoratul Judeţean Alba al Securităţii arăta care sunt neajunsurile în aprovizionarea populaţiei cu produse agroalimentare: ”În cursul acestui trimestru stocurile de produse agroalimentare din depozite s-au epuizat, iar cele care trebuiau să sosească din noua recoltă nu au sosit. Ca urmare a acestui fapt s-au produs unele dereglări în sistemul de aprovizionare a populaţiei. Astfel, în luna iulie din cantitatea de 248 tone de ulei cât era prevăzut să se primească s-a primit numai 86 tone, iar pe luna în curs trebuiau să se primească 123 tone de ulei şi s-au primit doar 4 tone. (...) Nefiind produse s-au micşorat şi cantităţile ce se distribuie populaţiei. Se dă câte 1/2 litri ulei de persoană, 1/2 kg de zahăr pe lună, iar făină albă numai 1/2 kg pe trimestru.





În cursul lunii iulie, datorită unei slabe organizări a activităţii din partea ICRA Alba s-a repartizat ulei numai la o parte din unităţile alimentare. Deci o parte din populaţie nu şi-a putut ridica uleiul în luna iulie, iar pentru luna august nefiind ulei în stoc din nou nu primesc. Nereguli există şi în ceea ce priveşte distribuţia pâinii. Deşi Direcţia comercială întocmeşte graficul zilnic de livrări, Întreprinderea de morărit şi panificaţie nu ţine seama totdeauna de acest grafic, expediind uneori mai puţină pâine decât este prevăzut.