Acuzaţii de agresiune la adresa unui poliţist. Un tânăr din Ocna Mureş susţine că a fost bătut în sediul Poliţiei

Andrei Măieruţiu susţine că a fost băgat în spital din cauza faptului că nu a dorit să se legitimeze unui poliţist îmbrăcat în civil. Victima se află internat la spitalul din Aiud. Tânărul povesteşte că totul s-a întâmplat în seara de 23 martie, după ce a ieşit de la serviciu şi s-a dus într-un bar din Ocna Mureş alături de alţi colegi. Acesta este sigur că a fost „ochit” de către un poliţist care a aşteptat să îl prindă singur.

„Vineri seara când am ieşit de la serviciu am mers cu nişte colegi la un bar. După ce am terminat am vrut să plecăm acasa, un prieten s-a dus înainte, iar ceilalţi doi au plecat în altă direcţie şi eu mi-am văzut de drum singur. Între timp, poliţistul a aşteptat să mă prindă singur pentru că înainte de asta l-a întrebat pe un prieten cine sunt”, povesteşte victima, Andrei Măieruţiu.

povesteşte că a fost dus cu forţa la secţia de poliţie unde a fost bătut cu bastonul, pumnii şi picioarele. „Salvarea” ar venit de la un coleg al poliţistului care i-a cerut să îl lase în pace. Acesta spune că i s-a cerut să se legitimeze însă a refuzat pe motiv că poliţistul era îmbrăcat în civil. Andreipovesteşte că a fost dus cu forţa la secţia de poliţie unde a fost bătut cu bastonul, pumnii şi picioarele. „Salvarea” ar venit de la un coleg al poliţistului care i-a cerut să îl lase în pace.

„Atunci am luat-o la fugă, prin pădure, înspre casă. A luat-o şi el la fugă după mine, însă am reuşit să scap”, povesteşte tânărul. Plin de vânătăi şi cu nasul aproape spart, victima s-a deplasat a doua zi la spitalul din Ocna Mureş pentru un control. Acolo a dat din nou nas în nas cu agresorul, care a încercat să îi ofere suma de 3.000 de lei pentru o „împăcare”, spune Andrei. Andrei Măieruţiu a fost trimis la spitalul din Aiud unde a şi rămas internat.

În acest caz poliţia s-a autosesizat, iar marţi dimineaţa o fost făcută şi o plângere după ce poliţiştii s-au prezentat la spitalul din Aiud pentru a lua declaraţii victimei. „Asta face Poliţia din oraşul Ocna-Mureş!!! Ia lumea de pe stradă şi îi bate, în loc să îi protejeze. Domnul Benta, îmi cer scuze că vă pun o astfel de întrebare, e normal să se întample aşa ceva şi să nu se facă nimic?”, susţine fratele victimei într-o postare pe reţeaua de socializare Facebook.





Poliţistul se numeşte Alin Belea şi ar putea fi cercetat de colegi pentru ”corecţia” aplicată tânărului ajuns în spital. De asemenea, acesta a depus o plângere împotriva bărbatului care a refuzat să se legitimeze pe care îl acuză de ultraj.