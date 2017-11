Vantage, Aston Martin Vantage – un nume care toarce de peste 70 de ani

Noul model te surprinde puţin, designul este mult mai sculptural decât în trecut. Un cocktail interesant între fluid şi brut. Maşina pare a fi desenată de la grila clasică Aston Martin spre spate. Găseşti în designul noului model detalii care fac trimitere la un DB 2, la un V8 Vantage Le Mans...

Noul Aston Martin Vantage subliniază colaborarea britanicilor cu Mercedes-Benz. Este suficient să arunci o privire la interior pentru a descoperi detalii din modele germane. Iar totul se clarifică când vă voi spune că sub capotă, amplasat în spatele punţii faţă, se află un propulsor V8 twin-turbo de 4 litri care dezvoltă 510 CP la 6.000 rpm şi 685 Nm între 2.000 şi 5.000 rpm. Este un propulsor care face legătura cu trecutul. Propulsorul vine direct din atelierele AMG, mai precis, este acelaşi agregat cu cel ascuns sub capota lui Mercedes-AMG GT. Puterea este trimisă la puntea spate via o cutie automată ZF cu 8 trepte. Noul Vantage se laudă cu o distribuţie a maselor de 50:50, un şasiu care este o evoluţie a celui de pe DB11. Aston Martin susţine că 70% din componentele şasiului sunt noi. Maşina are o masă de 1.530 kg. Performanţe? 0-100 km/h în aproximativ 3.6 secunde şi o viteză maximă de 313 km/h. Preţ – 154.000 euro în Germania.