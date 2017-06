Din 14 iunie, un nou număr al suplimentului Adevarul Auto

Din numărul 3 al Suplimentului Adevărul Auto puteţi afla cât de bine şi-au făcut temele cei de la Alfa Romeo cu noul SUV Stelvio. Am găsit în garajul celor de la BMW o compactă plină de testosteron şi i-am dat frâu liber ludicului ascuns sub caroserie. Vă mai pute spune că pe piaţă există o compactă de volum extrem de bine făcută... este vorba de Hyundai i30. Am testat un SUV al cărui interior a fost inclus de americani într-un top 10 al celor mai bune din 2017. Altceva? Mai avem câteva teste, inclsiv un test de 1.000 km cu Dacia Duster echipată cu unitatea EDC, detalii complete în paginile suplimentului.

Am evadat până în Germania pentru a ne intersecta cu noua gamă ”verde” a celor de la BMW... adică i3, i8, 530e, X5 40e, 740e. Apoi am fost să descoperim cum vor arăta transporturile rutiere de mâine. FleetBoard, o divizie a celor de la Mercedes-Benz, a evoluat atât de mult încât pentru un manager de flote munca va fi similar cu un joc de strategie.