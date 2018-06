VIDEO Trump şi Pence, protagoniştii unui moment hilar

Însoţit de Mike Pence şi soţia sa Melania, Trump a condus miercuri o şedinţă a FEMA.

La un moment dat, liderul de la Casa Albă a luat inexplicabil sticla cu apă aflată în faţa sa şi a pus-o pe podea. Aflat alături, Mike Pence s-a conformat şi a făcut imediat acelaşi gest.

Momentul a fost surprins de o cameră de filmat şi a devenit viral pe reţelele sociale.

„Fără ezitare din partea lui Pence“, a comentat un utilizator de Reddit, insinuând o subordonare fidelă a vicepreşedintelui faţă de preşedinte.

„E ca şi acum au repetat“, a scris un alt utilizator de Reddit.

Nu este pentru prima oară când preşedintele american are o interacţiune bizară cu apa:

just an extremely normal way to drink out of a small glass of water pic.twitter.com/GmBbpubBkj