Ambiţiile Chinei în domeniul inteligenţei artificiale reprezintă un risc superior ameninţării nord-coreene pentru securitatea SUA

Înainte de declaraţia lui Putin, China a anunţat că intenţionează să ajungă la paritate cu Statele Unite până în anul 2020, să devină lider global până în anul 2025 şi să domine domeniul IA alţi cinci ani mai târziu. Iar liderii companiilor tehnologice din Statele Unite cred că ambiţiile Chinei sunt plauzibile.

În opinia columnistului publicaţiei Financial Times , Edward Luce, actualul moment este similar cu lansarea satelitului Sputnik de către URSS acum 60 de ani. Însă dacă acest episod, al superiorităţii tehnologice a fostei URSS, a constituit un imbold serios pentru Statele Unite să-şi dovedească superioritatea în domeniul tehnologic, actualul moment Sputnik pare a nu surescita interesul actualului preşedinte american, consideră jurnalistul britanic.

„Însă ambiţiile Chinei în domeniul Inteligenţei Artificiale reprezintă o ameninţare pe termen lung superioară faţă de programele balistice sau nucleare ale Phenianului pentru Statele Unite. Cel mai probabil ambiţiile Phenianului pot fi controlate de garanţia anihilării nucleare. Însă, în ceea ce priveşte ambiţiile Chinei de a depăşi Statele Unite în domeniul IA nu există nicio barieră”.

Nu doar că nu există o astfel de barieră strategică, dar politicile adoptate de liderii celor două super-puteri sunt complet diferite. Dacă preşedintele Xi Jinping a caracterizat ambiţiile Chinei în domeniul IA drept un scop strategic, preşedintele Trump a rămas mut în privinţa acestui domeniu vital. După cum susţine Edward Luce, „propunerile bugetare ale preşedintelui Trump reliefează clar strategia Statelor Unite. Acesta a tăiat finanţarea publică pentru „sistemele inteligente” cu 11% şi bugetul total destinat cercetării şi dezvoltării cu aproape 20%. La fel şi bugetul NASA va suferi reduceri importante”. La aceste măsuri bugetare se va adăuga efectul negativ al politicii de reducere a numărului imigranţilor a actualei administraţii, ce va afecta abilitatea Statelor Unite în a atrage cei mai buni specialişti.

Evident, rămâne posibil ca America să iasă învingătoare şi în această cursă, în ciuda miopiei dovedite a liderului ei, asta în contextul în care companiile tehnologice americane rămân liderii globali în domeniile lor.

Însă avansul Americii se micşorează, iar China are două mari avantaje în această cursă tehnologică, susţine editorialistul britanic.

„Primul avantaj este acela că o mai mare parte a economiei sale este deja în mediul online. Peste 40% din întregul comerţ global are loc în China , majoritatea via Alibaba, Tencent şi Baidu – cele trei mari companii tehnologice ale Chinei. Abilitatea lor de a opera cu volume uriaşe de informaţii are puţine bariere legale, iar scara la care au ajuns este impresionantă. Săptămâna trecută, spre exemplu, Tencent a depăşit Facebook în ceea ce priveşte capitalizarea la bursă, depăşind valoarea de 500 de miliarde $. În unele domenii, precum plăţile online, recunoaşterea facială şi software-ul pentru voce, China este deja înaintea concurenţei din Silicon Valley. Şi recuperează rapid decalajul în ceea ce priveşte vehiculele autonome. Aproape toate aceste tehnologii au aplicaţii militare, cum sunt tehnologiile, algoritmii pentru roiurile de drone ”.