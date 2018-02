Rusul care a vorbit despre perioada în care a lucrat la „ferma de troli” a fost arestat de autorităţile de la Kremlin

Marat Mindiarov a precizat pentru „The Moscow Times” că duminică a fost reţinut de poliţişti pentru un presupus telefon dat într-un sat din apropiere unde ar fi plantat o bombă. Ulterior băbatul a fost eliberat după ce a fost interogat, negând toate acuzaţiile împotriva acestuia.

Înainte de asta Mindiarov a vorbit cu jurnalişti americani de la The Washington Post şi The Associated Press, după ce Departamentul de Justiţie al SUA a acuzat 13 cetăţeni ruşi şi trei organizaţii ruseşti pentru că au încercat să intervină în alegerile prezidenţiale din 2016.

Rechizitoriul pretinde că scopul ruşilor a fost de a-l susţine pe Donald Trump la candidatură şi de a deteriora imaginea contracandidatului său, Hillary Clinton.

Mindiarov a declarat pentru publicaţiile americane că a lucrat la Agenţia de Cercetare pentru Internet, sau „ferma de troli” din Sankt Petersburg, după cum mai este aceasta cunoscută, subliniind că angajaţii de aici au propagat propagandă pe reţelele sociale din SUA şi au alimentat site-uri de ştiri false.