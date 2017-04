O navă de recunoaştere rusească s-a ciocnit cu o altă ambarcaţiune în Marea Neagră

Într-un comunicat de presă din 27 aprilie, Ministerul rus al Apărării a anunţat că o navă a marinei ruse a lovit o altă ambarcaţiune în Marea Neagră.

„Liman“, o navă de recunoaştere rusească de 1 560 de tone, a lovit un cargobot în Marea Neagră, a adăugat ministerul rus.

Ministerul rus al Apărării a anunţat, citat de TASS, că nava spion a suferit o fisură sub nivelul apei în urma coliziunii, care a survenit în condiţii de ceaţă şi lipsă de vizibilitate, la circa 40 km nord-vest de Strâmtoarea Bosfor.

Un membru al gărzii de coastă din Turcia, citat de agenţia de ştiri TASS, a declarat că a salvat 78 de oameni de pe navă.

Oficialul turc n-a făcut însă nicio precizare despre nava sub pavilion togolez sau despre starea echipajului ei.

Un oficial turc în domeniul siguranţei coastei a declarat pentru Reuters că cei 78 de membri ai navei ruse de recunoaştere care s-a ciocnit cu o navă - sub pavilionul Togo -, în apropiere de coasta turcă, la Marea Neagră, au fost evacuaţi de pe nava rusă.

Toţi cei 78 de membri ai echipajului navei ruse implicate într-o coliziune cu un cargobot au fost salvaţi, a anunţat joi Paza de Coastă turcă, relatează The Associated Press.

Potrivit ministerului rus nava Liman a ciocnit ambarcaţiunea „Ashot-7“, la aproximativ 40 km sud-vest de strâmtoarea Bosfor.

Construită în 1970 de către Uniunea Sovietică, nava „Liman“, este echipată cu o staţie radar, un detector hydroacustic şi alte echipamente de recunoaştere pentru a urmări nave şi submarine.

Liman ar fi monitorizat exerciţii desfăşurate de NATO în Marea Neagră, după cum au indicat în februarie surse militare.

Vasul-cargo care a intrat în coliziune joi cu o navă militară rusă, în sud-vestul Mării Negre, plecase din Portul Constanţa miercuri seară, potrivit datelor prezentate de un site specializat în deplasările navelor.





Conform site-ului de profil MarineTraffic.com,citat de mediafax.ro, nava Youzarsif H a plecat miercuri dimineaţă din Portul Midia, iar miercuri seară făcuse o scurtă escală în Portul Constanţa.





Nava sub pavilion Togo are la bord 8.800 de oi şi are ca destinaţie Iordania, relatează postul turc NTV.





Potrivit unor surse citate de presa turcă, nava a suferit avarii în partea frontală în urma coliziunii, dar poate continua cursa. Nici un membru al echipajului nu a avut de suferit.





Navă rusă de spionaj s-a scufundat după ce în urma coliziunii cu vasul de mărfuri s-a ales cu o gaură în cocă.