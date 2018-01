Topul statelor cu cele mai multe femei înrolate în armată

1. Israel



Pe primul loc ca pondere a femeilor în armată se situează Israelul, asta şi din cauza faptului că stagiul militar este obligatoriu şi pentru reprezentantele sexului frumos. În armata israeliană 38% sunt femei chiar şi în unităţile de artilerie activând 19%, potrivit cifrelor dezvăluită în ianuarie 2017 de către Comitetul israelian pentru Afaceri Externe şi Apărare al Knessetului (parlamentul israelian).



Într-un raport al Senatului francez din 2015, se arată că în armata israeliană 33% din efective sunt femei, plasând-o tot pe primul loc.

Din 2012, între 88% şi 92% din posturile din armată sunt accesibile femeilor. În fiecare an, aproximativ 60 000 de femei ating vârsta de înrolare , conform datelor din 2016.



2. Ungaria



Pe locul doi în acest top se situează Ungaria. În comparaţie cu alte ţări ale Alianţei Atlantice, forţele armate maghiare se pot bucura de o proporţie relativ mare de militari profesionişti de sex feminin (ofiţeri, subofiţeri sau cei aflaţi în serviciu sub contract) în multe domenii.



Comparativ cu media de aproximativ 10% a NATO, prezenţa femeilor în forţele de apărare maghiare este de 20%, potrivit datelor din 2013. Motto-ul Ministerului Apărării din Ungaria este că sexul ofiţerilor nu este atât de important în sistemul militar.De unde provine dorinţa femeilor de a-şi servi şi apăra patria? O explicaţie ar fi aceea că o cariera militară este mai profitabilă din punct de vedere financiar.



3. Franţa



În rândurile armatei franceze 15,5% sunt femei, adică 31.424 dintr-un total de 202,964 de soldaţi, conform bilanţului Ministerului Apărării din 2015. Majoritatea ocupă posturi în sectorul medical (57,9%). În ceea ce priveşte gradele, 14,5% dintre acestea sunt ofiţeri, 17,4% subofiţeri şi 13,2% soldaţi.



4. Statele Unite



În 2017, armata americană avea 214.099 soldaţi femei, sau 14,6% din totalul personalului militar din ţară, potrivit Institutului de Cercetare Statistică Brain. Raportul de informaţii al Senatului francez a plasat Statele Unite pe poziţia a treia, în 2015, cu 18% din femei sub arme.



Până în 1948, americancele nu puteau servi în armată decât în timp de război şi numai ca parte a grupurilor de sprijin desfăşurate în această perioadă. La 12 iunie 1948, Congresul a aprobat legea privind integrarea femeilor în Forţele Armate, care le-a permis să se înscrie în armată şi în timp de pace.



5. Australia



Armata australiană a câştigat putere în ultima vreme, spune un raport al Ministerului australian al Apărării pentru anii 2015-2016. Ţara are 12,1% femei în armată (date din iunie 2016), dar are ca obiectiv atingerea pragului de 15% până în 2023. Raportul Senatului francez plasează Australia la acelaşi nivel cu Franţa, cu 15% din femei în armată în 2015.



Dincolo de acest top 5, în raportul Senatului francez mai figurează Canada, cu 14% din femei în rândul armatei, din numărul total al personalui. Urmează Spania şi Portugalia (12% dintre soldaţii femei), Germania, Norvegia, Rusia şi Regatul Unit având 10% femei din totalul soldaţilor. Apoi vin Olanda (9%), Belgia (7%), Italia (4%), Polonia (3%), Brazilia (6%) şi Japonia (5%).