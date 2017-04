Prinţul Harry spune că a trăit într-un „haos total“ după moartea mamei lui, prinţesa Diana

În prezent în vârstă de 32 de ani, prinţul Harry a dezvăluit într-un interviu publicat, luni, în cotidianul britanic The Telegraph, că a încercat timp de foarte mulţi ani să uite ceea ce a simţit atunci când a aflat, la vârsta de 12 ani, că mama lui a murit într-un accident de automobil, pe 31 august 1997, la Paris.

”Felul meu de a face faţă acelei situaţii a fost să practic «politica struţului», să refuz să mă gândesc la mama, deoarece îmi spuneam că acest lucru nu ar putea să mă ajute cu nimic. Putea doar să mă facă şi mai trist, nu putea să o aducă pe mama înapoi”, a spus prinţul Harry.

Abia la vârsta de 28 de ani prinţul Harry a decis să apeleze la ajutor de specialitate şi să participe la şedinţe de consiliere psihologică. El spune că a fost încurajat în acest demers de fratele lui mai mare, prinţul William, care i-a oferit ”un sprijin uriaş”.

”Timp de 20 de ani nu m-am gândit la acel lucru şi, apoi, m-am scufundat într-un haos total timp de doi ani... Nu înţelegeam ce se petrecea cu mine”, a recunoscut prinţul Harry, în unul dintre rarele interviuri în care a acceptat să vorbească despre viaţa lui privată.

”Nu ştiu cum noi, membrii familiei regale, am reuşit să ne păstrăm sănătatea psihică. Nu am niciun secret, dar în mod sigur am fost foarte aproape de depresie, de mai multe ori”, a adăugat el.

Prinţul Harry, care a lucrat în armata britanică timp de un deceniu, spune că era ”o adevărată problemă” atunci când avea în jur de 20 de ani.

Potrivit spuselor sale, practicarea boxului a fost un veritabil ”medicament” şi acest sport l-a ”salvat”, vindecându-l de episoadele de agresiune.

”Eram pe punctul de a lovi pe cineva”, a dezvăluit prinţul britanic.

Prinţul William şi soţia lui, ducesa de Cambridge, participă luni, alături de prinţul Harry, la o serie de evenimente organizate în Marea Britanie în cadrul unei campanii ce vizează stoparea stigmatizării persoanelor diagnosticate cu afecţiuni mintale.