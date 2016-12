El Mundo: Un şofer român spune că l-a întâlnit pe atentatorul de la Berlin în Franţa, cu 28 de ore înainte ca acesta să fie ucis la Milano

Anis Amri a fost ucis 28 de ore mai târziu, la Milano, după ce a trecut două frontiere fără a fi identificat.

Alexandru Gindea, în vârstă de 37 de ani, transportă mărfuri din 2001, de când a părăsit Bucureştiul pentru Girona.

Potrivit news.ro, românul a povestit pentru El Mundo că la puţin timp după întâlnire a văzut pe internet două fotografii cu teroristul distribuite de autorităţi. În ele l-a recunoscut pe bărbatul cu care a petrecut „zece minute pentru a-i explica, în franceză, cum să găsească autostrada care duce la Lyon“.

Gindea a vrut să informeze rapid autorităţile franceze legat de locul în care l-a văzut şi unde se îndrepta presupusul autor al masacrului, însă nu i-a fost simplu.

„Mi-ar fi folosit un număr de telefon lângă fotografiile cu el pe care le-am văzut la următoarea mea oprire, în Toulouse. Mi s-a părut ciudat să fie atât de dificil să dai informaţii despre un terorist. M-a suprins că spuneau că dau o recompensă de 100.000 de euro în Germania, în schimbul informaţiilor care ar fi dus la prinderea sa, dar nu au pus un număr de telefon. Cu patru controale specifice, poliţia franceză l-ar fi prins“, a spus şoferul. „Şi, chiar dacă nu este cel mai important, poate aveam acum 100.000 de euro“, a adăugat el.

Românul se află într-o staţiune din Pirinei, unde petrece sărbătorile cu familia. Aici, el le-a arătat jurnaliştilor El Mundo factura cu apelurile internaţionale efectuate săptămâna trecută (Roaming: 98 de euro), între care se află şi trei către Poliţia din Berlin.

„Am căutat în mai multe feluri, ca Polizei Berlin, pentru a ajunge la un număr de telefon adecvat. Nu mă interesa în care dintre ţări sun, însă aveam ca prioritate Franţa, pentru că vorbesc franceza şi pentru că acolo se afla teroristul. Am decis să sun din Franţa la 112“, a mai povestit Gindea.

Şoferul roman a povestit întâlnirea cu suspectul, iar operatorul de la 112 i-a răspuns că ar fi fost bine să meargă chiar el după maşina teroristului.

În noaptea despre care vorbeşte Gindea vizibilitatea era destul de scăzută. Când o maşină s-a apropiat de el la punctul de oprire Puy de Grâce, a crezut că ar putea fi hoţi. A văzut că era un singur bărbat în vehicul.

„A venit foarte hotărât la uşa mea. Destul de îngrijit, bărbierit, cu un pulover de lână albă. Eu, în camion, el, în picioare, pe asfalt. După cinci minute a început să tremure de frig. Căuta autostrada spre Lyon, care era la 40 de kilometri în faţă. M-am oferit să caut pe GPS sau mobil, dar mi-a spus că nu avea. Am fost mulţumit că a plecat şi că nu era un hoţ. El era fericit că nu greşise drumul. Eu eram precaut, m-au furat de câteva ori pe autostradă. El vorbea franceză destul de prost şi cu un accent italian: a salutat la plecare cu «ciao». Nu cunoştea ţara. Am dedus că nu era francez. Nu am văzut numărul de înmatriculare, pentru că a ieşit prin dreapta mea şi avea o lumină slabă. Părea magrebian, turist. În niciun caz, terorist sau fugar. Cineva din Franţa trebuie să-l fi ajutat să fie atât de aranjat“, şi-a mai amintit Gindea.

Întrebat la ce s-a gândit când a aflat că a fost ucis, românul a spus că la şoferul polonez pe care tunisianul l-a sechestrat şi înjunghiat.

Potrivit lui Alexandru Gindea, poliţia germană vrea să îl interogheze săptămâna aceasta.