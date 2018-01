Donald Trump: Sancţiunile şi "alte" presiuni încep să aibă impact asupra Coreei de Nord

"Sancţiunile şi "alte" presiuni încep să aibă un impact mare asupra Coreei de Nord. Omul-rachetă vrea să discute cu Coreea de Sud pentru prima oară. Poate este o veste bună, poate nu-vom vedea!", a scris Trump.

Coreea de Sud a propus, marţi, discuţii la nivel înalt cu Phenianul, la 9 ianuarie, în vederea unei cooperări mai bune şi privind o eventuală participare a nord-coreenilor la Jocurile Olimpice de iarnă.

În discursul de Anul Nou, liderul nord-coreean Kim Jong-un a afirmat că este posibil ca ţara sa să trimită o echipă la Jocurile Olimpice de iarnă.

Singurii sportivi nord-coreeni calificaţi la JO sunt patinatorii Ryom Tae-Ok şi Kim Ju-Sik.

Deşi Coreea de Nord a ratat termenul de confirmare a participării lor, cei doi ar putea concura la invitaţia Comitetului Internaţional Olimpic.

Sanctions and “other” pressures are beginning to have a big impact on North Korea. Soldiers are dangerously fleeing to South Korea. Rocket man now wants to talk to South Korea for first time. Perhaps that is good news, perhaps not - we will see!