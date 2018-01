România TV, amendată de CNA pentru „monstruozităţi“ legate de Casa Regală difuzate înaintea morţii Regelui Mihai

Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcţia de specialitate pentru emisiuni de ştiri şi dezbateri difuzate de posturile de televiziune în perioada 10-12 noiembrie, pentru modul în care au fost abordate subiecte legate de relaţiile din interiorul Casei Regale şi de starea de sănătate a Regelui Mihai I.

Derapajul televiziunii România TV a fost sesizat de un membru CNA, care a atras atenţia şi asupra unor titluri prezentate pe ecran, precum „Regele Mihai a dispărut”, „Unde este ascuns Regele”, „Principele a sărit gardul cimitirului” şi „Avem documentul dezmoştenirii”.

„Vă rog să monitorizaţi emisiunile de la România TV de sâmbătă, 11 noiembrie, începând cu ora 22 şi de duminică, 12 noiembrie, ora 20, în care a fost tratat subiectul legat de boala Regelui şi de relaţia acestuia cu nepotul său, fostul principe Nicolae. În cadrul emisiunii de sâmbătă a fost prezentat un interviu cu aşa-zisul fiu nelegitim al Regelui, care a făcut tot felul de afirmaţii mincinoase. Moderatorul şi invitaţii din studio, printre care Lucian Bolcaş, au făcut la rândul lor afirmaţii mincinoase şi aprecieri jignitoare la adresa Regelui şi a Familiei Regale. De asemenea, a fost difuzat un interviu cu Miron Cozma, care a pretins că are informaţii despre scandalul din interiorul Casei Regale. În emisiunea de duminică, de la ora 20, au fost redifuzate părţi din interviul aşa-zisul fiu al Regelui, a fost difuzat un interviu cu Gigi Becali, care şi-a exprimat şi el părerea despre Casa Regală şi a fost invitat din nou, prin telefon, Miron Cozma”, arată sesizarea.

Potrivit raportului de monitorizare, Miron Cozma a susţinut la România TV că Principelui Nicolae nu i s-a dat voie timp de doi ani să îşi vadă bunicul, acest lucru reprezentând „o dovadă clară” că Regele Mihai era decedat.

„Am avut onoarea să fiu condus în palatul Imperial de la Viena de o mare personalitate a Austriei care (…) mi-a spus clar că Familia de Hohenzollern nu l-a recunoscut niciodată pe Regele Mihai ca descendent al familiei Imperiale. De asemenea dacă este să mă întrebaţi pe mine dacă Nicolae este fiul legitim eu spun că este fiul legitim chiar dacă nu am aprobe evidente. De asemenea dacă este să discutăm despre această Casă Regală şi să susţin pe maestrul Bolcaş, maestre eu cred că trebuia să vorbiţi şi de Dictatul din 1945 când cine, Regele Mihai a semnat cu Stalin şi a luat cea mai înaltă distincţie a URSS-ului şi ne-a vândut bolşevicilor. Pentru aceasta Stalin i-a dat, bineînţeles, ca de obicei, nu ştiu câte trenuri cu toate bogăţiile noastre şi aplecat în Elveţia. În Elveţia în 1993, degeaba daţi din cap, eu am probe”, a mai spus Miron Cozma.

La rândul lui, Lucian Bolcaş a afirmat la România TV că membrii Casei Regale „sunt totali străini neamului românesc”, „niciunul nu s-a născut în România, niciunul nu-i din neamul nostru şi n-are religia noastră”.

„De unde ştiaţi voi că Miron Cozma se pricepe şi la Casa Regală, ca să îl invitaţi să vorbească în emisiune despre Casa Regală? Eu nu m-aş fi gândit, sincer. (…) Cum v-aţi gândit? De unde ştiaţi că el este specialist în acest domeniu?”, a întrebat-o Radu Herjeu pe reprezentanta televiziunii, Roxana Niculescu, prezentă la şedinţa CNA.

Roxana Niculescu a răspuns că, „probabil”, numărul specialiştilor în acest domeniu este foarte mic.

„Niciunul dintre invitaţii care au fost prezenţi în platou sau prin telefon nu se poate numi că este specialist în Casa Regală. Poate numai Marius Ghilezan, dar până la un moment dat a fost un ziarist bun, după care nu a mai fost ziaristul bun pentru Casa Regală. Miron Cozma, ca toţi ceilalţi invitaţi, erau pregătiţi pentru sâmbătă seara, pentru o altă emisiune, dar, fiind o televiziune de ştiri şi de breaking news, odată cu apariţia evenimentelor, ne-am adaptat. Nu ne-am adaptat neaparat invitaţii. Am adaptat subiectele”, a spus reprezentanta televiziunii.

Intervenind, Dorina Rusu a spus că şi celelalte televiziuni au fost în aceeaşi situaţie, dar nu au făcut asemenea derapaje.

„Am văzut şi emisiunile de la celelalte posturi pe această temă. Eu nu am văzut la niciunul dintre celelalte posturi ceea ce am văzut la dumneavoastră. Toţi au fost în aceeaşi situaţie. Toţi aveau pregătite emisiuni pe anumite teme şi au fost luaţi probabil prin surprindere de ce s-a întâmplat şi au abordat fiecare cum a ştiut acest subiect. Însă, monstruozităţile pe care le-am văzut la dumneavoastră nu le-am văzut nicăieri şi, de fapt, pot să spun că nu le-am văzut în viaţa mea. Aşa ceva eu nu am văzut niciodată. Pur şi simplu te năuceşte ce se întâmplă acolo”, a spus Dorina Rusu.

„Nivelul este dat, din punct de vedere profesional şi al conştiinţei profesionale, în prima seară, în care în banda galbenă de sus era tema discuţiei despre Regele Mihai, care presupunea o anumită sobrietate, şi imediat pe banda următoare curgea următorul anunţ: «Bătaie cu sticle şi pahare». Deci asta e televiziunea, ce să ne mirăm! Acest mod de a face televiziune l-au înţeles dânşii”, a intervenit şi Florin Gabrea.

Referitor la invitaţii la emisiuni, Roxana Niculescu a spus că „nu putem, totuşi, în anul 2018 să facem liste de invitaţi buni, răi”. „Zicem că e democraţie şi libertate de exprimare”, a menţionat ea.

Pentru această sancţiune, propusă de Radu Herjeu, au votat şase membri CNA: Marius Badea, Orsolya Borsos, Viorel Vasile Buda, Monica Gubernat, Radu Herjeu şi Răsvan Popescu. Ceilalţi membri CNA prezenţi în sală – Florin Gabrea, Dorina Rusu şi Radu Călin Cristea au fost împotrivă.

Au mai existat două propuneri de sancţionare a televiziunii. Dorina Rusu a propus o amendă de 65.000 de lei, iar Radu Călin Cristea a propus o amendă de 50.000 de lei. Aceste sancţiuni nu au întrunit numărul minim de voturi – 6, pentru a fi aplicate.

Amenda de 25.000 de lei a fost aplicată în baza articolului 3, alineatul 2 din Legea audiovizualului, potrivit căruia toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Sancţiunea a fost aplicată şi în baza articolului 40, alineatul 4 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, potrivit căruia moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea.

Amenda a fost aplicată şi pentru încălcarea prevederilor articolului 64, alineatul 1, literele a şi b din Cod, care arată că în virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să facă o distincţie clară între fapte şi opinii şi să se asigure că informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment este corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

În baza aceleiaşi monitorizări din perioada 10 - 12 noiembrie, televiziunea B1 TV a fost sancţionată cu somaţie publică, deoarece nu a respectat prevederile acestui articol din Codul audiovizual.