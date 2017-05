Pătraru critică dur Digi24 pentru ocolirea dosarului Antena-RCS&RDS: „Subiect tabu la instituţia care stă toată ziua cu dreptatea şi cu adevărul în gură“ VIDEO

Dragoş Pătraru a făcut într-un material de şase minute ce n-a făcut Digi24 într-o săptămână: a discutat cazul Bendei – DNA, subiect pornit de Antena 3, scrie Paginademedia.ro.

Cunocuscut pentru faptul că nu se dă în lături de la a taxa inclusiv instituţiile pentru care lucrează, Dragoş Pătraru a criticat Digi24 pentru faptul că a ales să ignore dosarul de şantaj Antena Group – RCS&RDS.

„Un subiect ocolit aici la Digi 24 în ultimele zile. Da, un subiect tabu! Cum domnule, există aşa ceva la instituţia care stă toată ziua cu dreptatea şi cu adevărul în gură? Ce chestie, n-aş fi crezut una ca asta!“, şi-a început Pătraru materialul „Administrator de reţea. Dar ce fel de reţea?“, prezentat în ediţia de luni a emisiunii „Starea Naţiei“.

Pătraru a continuat prin a preciza că este important să existe cât mai multe instituţii media, indiferent de orientare, şi că acesta este motivul pentru care e greşit ca oamenii să ceară închiderea unor posturi de televiziune. „Indiferent de orientare, presa trebuie să existe şi să fie de mai multe feluri. Pentru că, iată, un subiect pe care îl abordează unii, de dimineaţa până seara, la alţii nu există. Avem de-a face cu un soi de imbecilitate din partea multor jurnalişti, mai ales când vine vorba despre deontologii de serviciu“, a explicat Pătraru.

Realizatorul „Starea Naţiei“ este de părere că lipsa de reacţie pe acest subiect a postului pentru care lucrează este incredibilă: „Despre subiectul pe care oamenii de la Digi24 nu-l abordează, pentru că frică, pentru că prostie, nu contează. Apar unii cu nişte acuzaţii grave şi tu te faci că plouă, deşi între minciunile şi manipulările pe care le lansează acei oameni – oho, sunt destule – se află şi chestiuni grave, de interes public, care trebuie dezbătute serios în societate. Dar, nu, tu te uiţi în altă parte ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Urât e să fii slugă, mă.“

Pătraru crede că deşi Ioan Bendei nu mai este administratorul RCS&RDS „umbra lui se întinde şi acum asupra postului. O umbră care face pe mulţi să tremure.“ „Şi, dacă tot suntem noi cu adevărul aici la Digi, dacă tot ne vorbesc scriitori, actori şi cântăreţi despre adevăr, poate că ar trebui să ne povestească despre asta şi foştii administratori RCS&RDS. Că nu aşa se procedează în anumite situaţii. Nu fugi, mă, de subiect, ci îl ataci, îl pui pe masă, îl întorci pe toate părţile, cu specialişti, cu jurnalişti, cu toată lumea. Pentru că asta ar trebui să faci tu, ca instituţie de presă, că nu eşti în slujba lui Bendei sau a RCS&RDS. Şi nu primeşti salariu ca să taci, primeşti un salariu pentru că munceşti. Eşti în slujba publicului, pentru el cauţi adevărul, nu pentru o corporaţie, nu pentru instituţii de presă, doar pentru public. Mă rog, mai e şi varianta în care legitimaţia de presă este o acoperire şi atunci, da, nu răspunzi în faţa publicului ci în faţa...“, a încheiat Pătraru.

Într-un interviu ulterior acordat site-ului Paginademedia.ro, Dragoş Pătraru a subliniat că unii angajaţi şi membri ai conducerii Digi 24 se raportează greşit la public, lucru care se răsfrânge asupra cifrelor de audienţă.

Întrebat de ce a abordat acest subiect, jurnalistul a răspuns: „Am aşteptat câteva zile să văd dacă se discută ceva, dar am observat că Digi24 se uită în altă parte, mulţumindu-se să difuzeze comunicatele companiei. Ce să facem? Să ne comportăm la fel? N-avem cum, indiferent de consecinţe. Eu am o singură înţelegere, dincolo de hârtii. Cu publicul. Asta bate orice contract. Nu putem să ne uităm în altă parte când apar astfel de subiecte, doar pentru că noi considerăm că suntem de partea bună a forţei. Pentru că, după cum vedem zilnic, nu există bine şi rău în România. Există rău mai mic sau mai mare şi noi ne încăpăţânăm să ne îndrăgostim de unul sau de altul.“

Pătraru a precizat că au existat jurnalişti Digi24 care au vrut să relateaze subiectul, însă au renunţat, fiind de părere că acest tip de comportament există în toată presa română şi ar trebui să fie eliminat.

În ceea ce priveşte reacţia conducerii, Pătraru a declarat că nu a primit deocamdată niciun reproş, însă a menţionat că e total greşit să te întrebi cum va acţiona instituţia: „Eu primesc bani pentru un serviciu pe care îl prestez pentru public, nu sunt plătit să spun ce vrea compania. (...) A-ţi pune problema ce va spune firma te plasează în afara interesului public. De ce? Pentru că pui interesul unei corporaţii înaintea interesului public. Cea mai mare greşeală a unui jurnalist este să joace în echipa corporaţiilor sau în echipa instituţiilor de forţă ale statului. În acel moment, încetează să fie jurnalist, de fapt. Jurnalismul este despre a sancţiona abuzurile statului şi ale corporaţiilor asupra cetăţenilor. Punct.“

Pătraru a dezvăluit că nu-şi doreşte să părăsească Digi24, însă există oameni care nu şi-au dorit niciodată echipa „Starea Naţiei“ pe post. „De anul trecut am avut avut o singură întâlnire cu şeful instituţiei, care ne-a zis că nu vom rămâne mult, pentru că Digi 24 nu e pentru noi, e un post aparte. Acum încep să înţeleg la ce se referea. Le-am încurcat unor oameni calculele rău de tot. Am venit noi şi am arătat că se poate face audienţă. Şi asta îi pune într-o situaţie nasoală faţă de patronat, care s-a prins că se pot face rezultate.“