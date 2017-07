Nea Mărin, pentru prima oară în postura de concurent într-un reality-show

După ce a băgat spaima în toate vedetele autohtone, Nea Mărin face acum schimb de roluri: devine pentru prima oară concurent. Alături de Carmen Tănase, Adriana Trandafir şi Cristina Ţopescu, el va petrece o săptămână în Grecia, unde va intra în „Aventura cu 4 stele“, show pregătit de Antena 1 pentru aceasta vară. Perspicace şi priceput la orice, Nea Mărin va trebui să îşi demonstreze calităţile în cadrul concursurilor şi probelor din emisiune. În funcţie de cum se va descurca, fie va avea parte de o vacanţă de lux, fie va trebui să locuiască în casa unei familii de greci şi să îi ajute la treburile din gospodarie. Cele 4 vedete vor petrece o săptămână în Volos, al treilea cel mai mare port comercial din Grecia.

FOTO Antena 1

„Aventură cu 4 stele“ este o emisiune realizată după formatul italian „Ricchi e poveri/ The Rich And The Pauper“, filmată în Grecia. În fiecare ediţie, 4 vedete intră intră în competiţie şi în funcţie de rezultat vor fi departajate constant: două dintre ele vor locui într-o vilă sau hotel de lux, în vreme ce celelalte două vor fi găzduite de localnici cu condiţii materiale limitate. Cei care câştigă fiecare probă se bucură de o vacanţă luxoasă, dar asta doar pentru câteva ore, în intervalul dintre probe, iar cei care pierd experimentează viaţa şi muncile cele mai diverse şi solicitante ale localnicilor.