INTERVIU Juriul „MasterChef“: „Nu suntem răi, suntem exigenţi. Ceea ce alţii numesc asprime, noi numim exigenţă“

Emisiunea „MasterChef“ revine astăzi, la Pro TV, de la ora 20:30, fiind difuzată în fiecare luni şi marţi. Sezonul şase aduce schimbări care vor transforma emisiunea „în cel mai intens show culinar“, dar vine şi cu o nouă componenţă a juriului care, acum, este format din Samuel Le Torriellec, Liviu Popescu şi Răzvan Exarhu.

Cea mai notabilă schimbare este cea de la faza preselecţiilor. Dacă până acum concurenţii erau obişnuiţi să îşi prezinte preparatele gata făcute în faţa membrilor juriului pentru a obţine râvnitul şorţ, noile reguli presupun ca participanţii să intre în grupuri la duel şi să gătească în faţa juriului un preparat dintr-o categorie la care au declarat că se pricep cel mai bine. Câştigarea duelului le asigură concurenţilor un loc direct în bucătăria „MasterChef“ şi o şansă la marele premiu.

Pentru a afla mai multe detalii, „Adevărul“ a stat de vorbă cu cei trei chefi.

Cum a venit propunerea de a forma noul juriul „MasterChef“

„Adevărul“: Cum a venit propunerea de a face parte din noul juriu „MasterChef“?

Chef Samuel Le Torriellec: Eu cred că a venit natural. Am mai fost invitat în emisiune şi în trecut, aşa că există un contact între noi. Practic această meserie de când aveam 16 ani, am acumulat între timp 25 de ani de experienţă în gastronomie, aproape o viaţă de om, cum se spune. Experienţa dobândită în restaurantele cu 2 şi 3 stele Michelin este foarte valoroasă, iar toate miile de ora petrecute în bucătărie, toate sacrificiile pe care le-am făcut pentru a mă perfecţiona m-au adus aici şi sunt foarte fericit că pot împărtăşi aceste lucruri cu cei dornici să înveţe.

Liviu Popescu: A venit că o surpriză plăcută ce m-a scos din zona de confort. M-am simţit flatat atunci când am aflat că m-au ales pe mine şi mi-am spus în sine mea că este o nouă provocare pe care nu o pot rata!

Chef Răzvan Exarhu: Firesc. Mănuşă. De la sine. Ce altceva pot să mai spun în apărarea mea?! După multe arsuri şi tăieturi pe mâini, după dureri de spate, bătături în palmă de la cuţit şi tigaie, multe farfurii care s-au întors perfect curate şi foarte multe zâmbete de mulţumire pentru masă.

Răzvan Exarhu, Samuel Le Torriellec şi Liviu Popescu FOTO Pro TV

„MasterChef“ ridică ştacheta

Noul sezon „MasterChef“ este, după cum aţi mai spus, „un nou reper în entertainment“. Ce înseamnă asta?

Chef Samuel Le Torriellec: Înseamnă că între mine şi colegii mei, Răzvan Exarhu, Liviu Popescu şi Răzvan Fodor s-a creat o chimie foarte bună, iar împreună am reuşit să aducem câte ceva în plus. Noul sezon „MasterChef“ aduce în prim plan toate laturile domeniului culinar, de la tehnică, la pasiune, la business. Este un cerc complet de învăţăminte în experienţa concurenţilor care intră în bucătăria „MasterChef“. Am avut foarte multe momente frumoase, emoţionante, amuzante. Am vizitat locuri extraordinare din România şi am reuşit să facem concurenţii să evolueze vizibil.

Liviu Popescu: Înseamnă că vom vedea un nou nivel al unui show culinar, care îşi propune să le arate concurenţilor şi telespectatorilor toate laturile acestui domeniu. Mai înseamnă şi că vom vedea concurenţi talentaţi, care aduc în faţa telespectatorilor idei noi şi creative. Este pentru prima dată în istoria unui astfel de show în care se pune accentul şi pe latura de business - o latura foarte importantă, mai ales pentru concurenţii care îşi doresc să facă o carieră din pasiunea lor. Mulţi dintre ei sunt antreprenori, care au încercat să îşi facă o afacere în acest domeniu, înainte să fie pasionaţi de gătit, însă nu a mers. Acum au şansă să îşi dea seama şi de ce.

Chef Răzvan Exarhu: Înseamnă că noua formulă de juriu, din care cu bucurie fac parte, combină foarte bine emoţia şi umorul, exigenţa şi empatia şi ridică spectacolul de televiziune numit „MasterChef“ la un alt nivel de profesionalism şi intensitate.

Expertiză, experienţă şi răbdare

Ce fel de juraţi vă consideraţi? Unii aprigi sau de la care orice concurent poate învăţa ceva?

Chef Samuel Le Torriellec: Noi nu suntem răi, suntem exigenţi. Suntem exigenţi pentru că avem o vastă experienţă în spate, iar performanţa şi realizările noastre se bazează pe disciplină,respect şi ordine. Acestea sunt lucrurile de baza pe care le cerem şi de la concurenţi. Noi suntem aici pentru a-i ajuta să devină mai buni, de aceea le oferim tot sprijinul nostru şi le oferim explicaţii pertinente atunci când nu le iese un preparat. Dacă are dorinţa, orice concurent poate învaţa ceva.

Liviu Popescu: Cred că dacă sunt deschişi să asculte şi să pună în practică sfaturile nostre vor avea numai de învăţat. Suntem pertinenţi prin experienţă noastră şi exigenţi în raportul dintre ceea ce ni se promite că vom primi la bancul de lucru şi ceea ce ni se aduce în faţă la degustare. Eu în restaurantele mele trebuie să pun pe masă în faţa clienţilor exact ce am promis în meniu. Aşa se menţine reputaţia unui loc, aşa se întorc oamenii cu drag în restaurantul tău.

Chef Răzvan Exarhu: Suntem trei bărbaţi cu puncte de vedere, gusturi şi experienţe mature. Nu avem cum să privim decât cu respect către concurenţi. Ceea ce alţii numesc asprime, noi numim exigenţă. Şi asta îi ajută pe cei dispuşi să asculte şi să înveţe, să meargă mai departe, să evolueze şi să ajungă în marea finală „MasterChef“. Aşadar, vorbim despre un mentorat, mai degrabă. Dar nu uităm nici vorba lui Hamlet: „I must be cruel only to be kind“ (n.r. - „Trebuie să fiu nemilos ca să fiu şi amabil).

Schimbarea regulilor îi ajută pe chefi

Sezonul şase „MasterChef“ vine cu o schimbare importantă a regulilor: concurenţii gătesc în faţa voastră pentru un loc în bucătărie. La ce să ne aşteptăm?

Chef Samuel Le Torriellec: Da! Este o schimbare care mie îmi place foarte mult. Faptul că îi vedem din prima în faţa noastră cum lucrează, ce fac prima dată, cum se organizează când se apucă de gătit, este foarte important pentru mine. Mă ajută să îi înţeleg mai bine, să îmi dau seama de potenţialul lor până să ajung la degustare. Sigur că cel mai important este gustul, dar până la gust trebuie să ai un pic de tehnică, apoi de viziune pentru plating. Eu zic că va puteţi aştepta la emoţii puternice, le tenisiuni, dar şi la hohote de râs! La concurenţi talentaţi, la oameni frumoşi şi haioşi.

Liviu Popescu: Da, această schimbare ne-a dat şansa să vedem concurenţii direct „în acţiune”. O să fie foarte interesant! Mie mi-a placut foarte mult această dinamică, care a dus la multe momente tensionate, dar şi la unele foarte amuzante. Cert este că pregatim multe surprize ce nu ar trebui ratate!

Chef Răzvan Exarhu: Debutul sezonului vine cu toată colecţia de senzaţii tari care au construit succesul formatului. Pot să vă asigur că totul se desfăşoară între nişte paranteze de lacrimi. Unele de emoţie, altele de râs. Între ele, avem multă tensiune şi destul de multe prilejuri să salivăm.

Noul juriu, „o reţetă perfect echilibrată“

Telespectatorii nu vă cunosc în această formulă. Cum vă înţelegeţi unii cu alţii?

Chef Samuel Le Torriellec: Ne înţelegem foarte bine şi chiar mă bucur că acest format ne-a reunit în această formulă, iar pe această cale am devenit şi prieteni. Am descoperit că avem multe lucruri în comun cu toate că suntem firi diferite, dar ne uneşte pasiunea pentru mâncare şi simţul umorului.

Liviu Popescu: Cred că cel mai frumos compliment pe care l-am primit referitor la cum ne înţelegem unii cu alţii, de la cineva care ne-a văzut împreună în acţiune, a fost: „Sunteţi ca o reţetă perfect echilibrată!“.

Chef Răzvan Exarhu: Eu nu îi cunoşteam pe colegii mei, înainte să ne vedem la prima şedinţă de producţie. Cum spuneam, avem cam acelaşi background de vârstă, un simţ al umorului perfect acordat şi o chimie de grup care s-a instalat destul de repede şi care ne-a ajutat să lucrăm în echilibru unii cu alţii. Trebuie să îl adaug la lista de mulţumiri pe Răzvan Fodor, împreună cu care am trecut prin multe momente extreme de fior şi râs.

Rigorile şi adaptarea la format

Cât de greu v-a fost să vă obişnuiţi cu formatul şi cu concurenţii?

Chef Samuel Le Torriellec: Nu mi-a fost foarte greu, însă a fost o chestiune de exerciţiu pentru că te complesesc puţin emoţiile când intri în platou. Eu sunt mare fan „MasterChef“ şi urmăresc şi emisiunile din alte ţări pentru că mi se pare cel mai bun format de TV culinar. În mare ştiam ce la ce să mă aştept.

Liviu Popescu: Mi-a fost mai greu în primele zile, până m-am obişnuit cu atmosfera şi programul de lucru. Când am intrat prima dată în platou şi am văzut desfăşurarea de forţe, 100 de oameni care mă aşteptau, toate luminile pe mine, mi-a dat seama că nu este deloc o glumă, iar ceea ce se întâmplă acolo este un lucru foarte serios, care necesită toată concentrarea mea.

Chef Răzvan Exarhu: Cred că ne-a luat cam trei episoade să ne dumirirm de unde venim şi încotro ne îndreptăm. După aceea, am învăţat să ne dezvoltăm atenţia distributivă şi să lucrăm din ce în ce mai bine cu toţi stimulii cu care ai de-a face într-un studio imens, populat de 24 de acţiuni diferite. Cu concurenţii nu interacţionăm decât la filmare, a trebuit să ne adaptăm din mers, să îi descifrăm în paşi mici şi am privit tot parcursul acţiunii cu aceeaşi surprindere cu care îl vor privi şi telespectatorii. Am trăit alături de ei emoţia, regretul, bucuria şi vă asigur că a fost o experienţă brutală, uneori, copleşitoare şi, mai ales, plină de învăţăminte. Sunt recunoscător pentru acest pas în cariera mea media.

Evoluţia celor trei membri ai juriului

Pentru cine nu vă cunoaşte, aş vrea să vă descrieţi pe scurt, având în vedere experienţa în bucătărie.

Chef Samuel Le Torriellec: Am început să gătesc de la o vârstă foarte fragedă. Am făcut un liceu de specialitate în Franţa, iar după cursuri mergeam şi făceam practică la un restaurant din zona mea. Îmi petreceam în bucătărie foarte multe ore, însă faptul că stăteam lângă un chef care îmi arăta cum să fac anumite lucruri era extraordinar pentru mine. Apoi, mi s-a ivit ocazia de a pleca la Paris să lucrez în bucătăria unui restaurant cu stele Michelin. Chef-ul cu care lucram atunci a fost chemat acolo şi m-a luat cu el, cred că a apreciat la mine capacitatea de a munci şi seriozitatea. Ajuns la Paris, lucrurile au evoluat prin multă muncă şi determinare, iar de acolo mi s-au deschis multe uşi către bucătării din restaurante cu prestigiu, care aduceau cu sine multă exigenţă. Acum 8 ani am venit în România, cu un prieten de aici, pentru 3 zile şi am rămas definitiv. A fost dragoste la prima vedere. La scurt am primit oferta de colaborare cu unul dintre cele mai cunoscute restaurante din Bucureşti. Acum conduc un restaurant cu specific franţuzesc, care are în meniu preparate rafinate, atent gândite pentru a le oferi clienţilor o experienţă de cinci stele în sine.

Liviu Popescu: Sunt un antreprenor român pasionat din zona HoReCa şi vice-preşedinte HORA, Organizaţia Patronală a Hotelurilor şi Restaurantelor din România. Deţin împreună cu asociaţii mei mai multe cluburi şi restaurante de top, atât în Bucureşti, cât şi în ţară. Am 20 de ani de experienţă în managementul restaurantelor. Mi-am început cariera în 1995, ca membru al echipei „Le Club Private Club“, parte a grupului Hotel Sofitel, „Sofitel’s Accor Group“. În 2005, alături de doi parteneri şi fratele meu geamăn Mihai Popescu, unul din cei mai cunoscuţi deisgneri români, am deschis primul restaurant în calitate de antreprenor. Au urmat alte cinci locaţii în gestiune proprie şi cinci în franciză, pe tot teritoriul României. În 2006 alături de un nou partener, am deschis propria companie de catering exclusivistă, care a devenit furnizorul principal de specialităţi culinare al propriei reţele dar şi al altor locaţii en-vogue. În 2011 am lansat o nouă afacere un restaurant tex-mex, eclectic şi surprinzător, situat în Centrul Istoric al Bucureştiului. În 2015, am deschis un bistro clasic, poziţionat în zona mic dejun/brunch/prânz și, în aceeaşi clădire, un restaurant select cu bucătărie „fusion“.

Chef Răzvan Exarhu: Am făcut Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, am devenit om de radio şi televiziune, am scris, am făcut publicitate şi în urmă cu vreo 5 ani am devenit, fără să programez, bucătar. Nu prea pot să explic acest traseu dar îmi place la nebunie, pentru că mă ajută să folosesc toate celelalte lucruri pe care le-am învăţat.

De unde a pornit pasiunea pentru gătit şi ce mâncăruri preferă

Cum v-aţi descoperit pasiunea pentru bucătărie?

Chef Samuel Le Torriellec: De mic copil am călătorit foarte mult. Tatăl meu era cadru militar şi ne mutam des prin toată lumea. Pasiunea pentru gătit mi-am descoperit-o pe la 16 ani. Totul a pornit datorită mirosurilor speciale ale mâncărurilor, luând contact cu multe culturi prin călătoriile noastre şi fiind expus la o cultură gastronomică foarte variată. Apoi a venit plăcerea gustului şi a aspectului. Călătoriile mi-au deschis apetitul de a gusta cât mai multe mâncăruri, de a descoperi ingrediente. Pentru un copil asta era ca o aventură, ca o căutare de comori.

Chef Răzvan Exarhu: Mâncând sau murind de foame lângă un covrig uscat şi un borcan de iaurt gol. Probabil prin studenţie. Aveam şi un reşou spectaculos, pe care îl botezasem Boris. Povestea lui este aici: http://exarhu.ro/de-ce-iubim-resourile/. Nu ştiu dacă am descoperit ceva, îmi plăcea să gătesc pentru alţii şi am insistat. Între timp, am lucrat mult şi asta vreau să fac în continuare. Dar, aşa, cu nonşalanţă, cum îmi place mie.

Care este mâncarea voastră preferată şi de ce?

Chef Samuel Le Torriellec: Nu pot să aleg o singură mâncare, însă am lucruri pe care le mănânc zilnic cum ar fi ouăle sau orezul. Îmi mai place mult ciorba de burtă, salata de vinete şi cea de icre. Îmi place mult mâncarea românescă, peştele, vita şi fructele de mare.

Liviu Popescu: Preparatul meu preferat este drob-ul de miel. Este vorba de un mix complex şi complet de arome, texturi şi gusturi într-un singur preparat, care mă duc cu gândul la copilărie şi la „acasă“.

Chef Răzvan Exarhu: Am reflexe multe din copilărie, îmi plac bamele, mâncarea rece de mazăre, loboda, ştevia, pepenele roşu cu telemea de oaie. Altfel, mă înnebunesc după kimchi şi mâncarea peruviană.

Sfaturi de la chefi pentru viitorii chefi

A fi chef a devenit un trend. De ce anume ar trebui să ţină cont un tânăr dornic de a deveni bucătar?

Chef Samuel Le Torriellec: Trebuie să urmeze cursuri de specialitate unde să înveţe lucrurile de bază în bucătărie. Apoi trebuie să se înarmeze cu multă răbdare, pasiune şi curiozitate. Tebuie să fie respectuos şi să asculte de ceea ce îl învaţă chef-ul său. Mai trebuie să exerseze, să fie creativ şi să încerce tot ce îi trece prin cap, doar aşa poate clădi performanţa.

Liviu Popescu: Din punctul meu de vedere un viitor bucătar trebuie să fie creativ, să studieze, să cunoască foarte bine bazele bucătăriei, să înveţe din mers uitându-se în jurul lui şi ascultând sfaturile primite de la chef-ul său. De asemenea este foarte important să aibă stăpânire de sine şi să nu îi fie frică de eşec. Toate aceste lucruri îl ajută să devină mai bun şi îl ghidează pentru a se perfecţiona din toate punctele de vedere.

Chef Răzvan Exarhu: Ar trebui să ţină cont că bucătăria e un act de generozitate. Sigur că a fi chef acum e similar cu a fi rock star, oarecum, dar până la urmă mâncare poţi face mai mult timp. Deci, trebuie răbdare şi curiozitate pentru învăţătură, picioare şi spate puternic, un gust educat în permanenţă în călătorii şi experienţe culinare, o minte deschisă şi îndrăzneaţă. A, şi să îţi placă oamenii mai mult decât îţi place de tine.