INTERVIU Câştigătoarea „Vocea României“: de la cine a moştenit talentul, ce va face cu banii şi alături de ce artişti vrea să cânte FOTO

Ana Munteanu, originară din oraşul Hînceşti (Moldova), a făcut canto cinci ani la Şcoala Populară de Arte din Chişinău, iar în prezent este elevă a Liceului de Muzică „Ciprian Porumbescu“ din Chişinău şi studiază xilofonul, tobele şi pianul.Talentul l-a moştenit de la părinţi, care nu au performat însă niciodată în acest domeniu. De anul viitor, plănuieşte să se mute cu familia în Bucureşti, unde îşi va continua studiile la liceul Dinu Lipatti din Capitală. Pe lângă titlul de „Vocea României“, Ana a primit şi 100.000 de euro, bani pe care îi va investi în „dezvoltarea sa personală şi profesională. Mai mult, „Ana Munteanu de la Vocea României“ a făcut primul pas spre o carieră muzicală de succes lansând deja prima sa piesă intitulată „Măşti“ cu ajutorul antrenorului ei.

Adevărul: Când şi cum ţi-ai descoperit pasiunea pentru muzică?

Ana Munteanu, câştigătoarea „Vocea României“: Pasiunea pentru muzică vine de la părinţii mei, mai ales de la tată, deoarece el are studii în acest domeniu, cântă şi îi place foarte mult acest lucru. Aşa că m-a îndrumat şi m-a încurajat şi pe mine să urmez această cale, văzând că am ureche muzicală. Cânt de când mă ştiu.

Ce ai simţit aseară în momentul în care ai fost desemnată câştigătoare?

Am fost copleşită de emoţii, m-am simţit extraordinar. A fost ca un cadou pentru mine, un vis devenit realitate. A fost visul meu să vin la „Vocea României“ şi să câştig. Le mulţumesc tuturor că au fost alături de mine, că m-au susţinut şi că m-au votat. Atunci mi-au dat lacrimile, pentru că eram foarte emoţionată şi am răbufnit.

Care a fost cel mai emoţionant moment din finală? (exceptând momentul desemnării tale drept câştigătoare)

Cu siguranţă cel mai emoţionant moment a fost cel în care m-am apropiat de Smiley. Acolo nu a fost nicio regie, a fost totul spontan, aşa am simţit să fac în acel moment, nimeni nu se aştepta. Atunci când m-am apropiat de el a fost mulţumirea mea pentru el, pentru tot ce a făcut pentru mine. A făcut foarte multe şi îi sunt recunoscătoare. Dar şi pentru cei din sală şi cei de acasă, desigur. Aceea a fost piesa cea mai încărcată emoţional, a fost un moment pe care nu-l voi uita vreodată.

Ce vrei să faci cu banii câştigaţi?

Îmi doresc să-i investesc în dezvoltarea mea personală şi profesională. Anul viitor mă voi muta în Bucureşţi şi îmi voi continua studiile la liceul „Dinu Lipatti“, iar acesta va fi doar începutul.

Plănuieşti, aşadar, să te stabileşti în Capitală?

După cum am spus anterior, da, de anul viitor mă voi muta în Bucureşţi, pentru că aici am fost primită ca acasă, oamenii m-au apreciat şi simt că aici trebuie să mă dezvolt şi să îmi încep carieră muzicală.

Cum te-ai hotărât să participi la „Vocea României?“

Prietenii şi colegii îmi spuneau mereu să particip. Sunt foarte norocoasă că am parte de foarte multă susţinere, însă nu luam în serios acest lucru, nu simţeam că sunt pregătită. Dar până la urmă tata m-a convins că da, ar trebui să particip. Aşa că am fost la preselecţiile de la Iaşi, am trecut mai departe... şi a urmat tot ce aţi văzut la „Vocea României“ în sezonul şapte.

FOTO ProTV

Cum a fost experienţa de la „Vocea României“ comparativ cu cea de la „Românii au talent“?

„La Românii au talent“ mi-am dat seama că îmi doresc foarte mult să particip la „Vocea României“, că visul meu este să fiu într-o competiţie dedicată muzicii şi vocilor. Pentru mine, „Vocea României“ este un show care te schimbă complet, care te face să te cunoşţi în profunzime. Mă bucur foarte mult că m-am înscris şi că am trăit această experienţă unică.

Cum a fost să ajungi să-l cunoşti îndeaproape pe Smiley? Ai scos şi o piesă, imediat după finală de aseară. Cum crezi că o va primi publicul?

Smiley e un om foarte sincer, profesionist, prietenos. Şi pe noi, concurenţii din echipa lui, ne-a făcut să înţelegem că totul depinde de noi, de cât de mult ne dorim să facem ceva mai departe, cât de mult insistăm şi cât de mult muncim. Ne-a învăţat foarte multe lucruri, e un om extrem de sincer şi e cel mai bun antrenor. Mă bucur enorm că am mers în echipa lui.

Îmi place foarte mult piesa „Măşti“ şi vreau să le mulţumesc lui Smiley şi echipei de la „HaHaHa Production“. Nu am îndrăznit să sper sau să visez la acest lucru, că voi avea prima mea piesă. Dar este o melodie care mi se potriveşte din toate punctele de vedere. Sper că oamenii să o primească aşa cum am primit-o eu, cu inima deschisă. Şi sper că mesajul să le ajungă la suflete.

Ce planuri de viitor ai? Îţi vei continua studiile în muzică după ce vei termina liceul?

Da, asta îmi doresc. Dacă am pornit pe această cale, asta vreau să fac în continuare, muzică. Vreau să-mi clădesc o carieră, să cuprind muzica din toate unghiurile, să devin un artist complex. Vreau să învăţ totul despre muzică.

Cum crezi că ţi se va schimba viaţa după emisiunea „Vocea României“?

Deja viaţa mea s-a schimbat. Este extraordinar faptul că i-am cunoscut pe Smiley, echipa „HaHaHa“, toată echipa „Vocea României“. Mi-am făcut foarte mulţi prieteni peste tot. Am primit invitaţii să cant, pe reţelele de socializare s-a schimbat totul, acum sunt Ana Munteanu de la Vocea României. Am lansat prima piesă şi sper că vor urma şi altele. Acesta este începutul, de acum va trebui să muncesc cu adevărat şi cât mai eficient.

Cu ce artist din România ţi-ar plăcea să colaborezi/cânţi?

În primul rând, am avut norocul şi onoarea să cant pe scena de la „Vocea României“ cu Marcel Pavel, un artist pe care îl respect enorm. Îi mulţumesc că a avut încredere în mine, că mi-a dat siguranţă şi că m-a încurajat. Dar, bineînţeles, Smiley este primul artist cu care mi-am dorit să cant, iar acest lucru a devenit realitate. Am avut un mare noroc să fiu pe scenă alături de el şi să cântăm împreună una dintre cele mai frumoase piese ale lui. Normal că îmi doresc să cunoc şi alţi artişti. Aş vrea să cant cu Andra şi Feli.