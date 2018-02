Ce seriale au văzut pe nerăsuflate românii după ce şi-au făcut cont pe Netflix

Un nou studiu Netflix arată că românii sunt atraşi de băieţii răi. „Narcos“, „House of Cards“ şi „Breaking Bad“ sunt serialele pe care cei mai mulţi membri din România le-au ales pentru primul binging, adică vizionarea completă a cel puţin unui sezon dintr-un serial în mai puţin de 7 zile de la primul episod.

Top 20 „Primele sesiuni de binging“ pe Netflix în România:

1. Narcos

2. House of Cards

3. Breaking Bad

4. Vikings

5. Stranger Things

6. Orange Is the New Black

7. Marco Polo

8. Suits

9. Marvel's Daredevil

10. Shooter

11. 13 Reasons Why

12. Rick and Morty

13. The Crown

14. The Blacklist

15. Gossip Girl

16. Marvel’s Iron Fist

17. Better Call Saul

18. Peaky Blinders

19. Arrow

20. The OA





„Cei mai mulţi oameni aşteaptă până la a treia întâlnire, dar pentru cei mai mulţi membri Netflix durează doar două săptămâni (12 zile, mai exact) pentru a merge până la capăt şi a avea prima sesiune de binging. Dar asta este o medie globală. În România, oamenii se îndrăgostesc de Netflix mai repede ca oriunde în lume: pentru români durează doar 3 zile de la crearea abonamentului până la primul binging. De Valentine’s Day, Netflix vrea să îţi aminteşti de prima ta dată. Întreabă pe oricine care a făcut asta şi cel mai probabil îţi vor putea spune şi cu cine au făcut asta (cel mai probabil Pablo Escobar), unde erau (într-un autobuz dacă eşti ca Jonathan Groff din Mindhunter) şi cât a durat (3 zile în cele mai multe dintre cazuri)“, anunţă cu umor reprezentanţii Netflix România.



Şi o „Kama Sutra“ marca Netflix pentru prima sesiune de binging.





Netflix este cea mai mare televiziune prin internet din lume. Cu peste 117 milioane de abonaţi din 190 de ţări, Netflix se bucură zilnic de peste 140 de milioane de ore de seriale şi filme, incluzând documentare şi filme de lungmetraj originale. Abonaţii au acces nelimitat la conţinut, oricând şi oriunde, pe aproape orice tip de dispozitiv conectat la internet. Aceştia pot reda, întrerupe şi relua vizionarea fără publicitate sau angajamente.