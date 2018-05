Un concert de colecţie: Scorpions, pe 12 iunie, la Bucureşti, în cadrul Crazy World Tour Compact B şi Salamandra deschid cea mai tare experienţă clasic rock a anului

Noi generaţii de fani, probabil născute mult după anul în care se lansau Still Loving You sau Rock You Like a Hurricane, vor avea ocazia să îşi (re)vadă trupa preferată la Bucureşti, pe 12 iunie, la Romexpo, în cadrul unui concert de colecţie din cadrul Crazy World Tour, adus în România de Events ( www.events.ro ).