Lidia Buble ne spune secretele inimii, in noul single „Secrete“ VIDEO

Lidia Buble are o relaţie cu prezentatorul de televiziune Răzvan Simion FOTO Antena 1

Piesa, compusă şi produsă de Alex Pelin şi Andy Platon, spune povestea inimii şi modul în care ajunge să fie certată din cauza faptului că este prea „rece“.

„Eu trăiesc o frumoasă poveste de iubire, dar odată cu trecerea timpului, am reuşit să adun poveştile celor din jur, poveşti fără «happy end». Astfel, am reuşit să trăiesc intens versurile noului meu single, „Secrete“. Vreau să le redau oamenilor încrederea în dragoste. Este prima piesă pe care am ales-o în studio, cu sufletul deschis şi încredere că va ajunge la inima tuturor bublişorilor mei. Pentru asta, le mulţumesc lui Alex Pelin şi Andy Platon“, a spus Lidia Buble.

Lidia Buble şi-a început cariera cu piesa „Noi simtim la fel“, iar în 2014, a fost premiată pentru „Best New Act“ în cadrul Romanian Music Awards. În 2015, a lansat cel de-al doilea single, „Inima nu ştie“, urmat de „Le-am spus şi fetelor“ (feat Amira). După hitul „Le-am spus şi fetelor“, Lidia a colaborat cu Adi Sîna pentru piesa „Mă cerţi“. În 2016, Buble şi Matteo au lansat piesa „Mi-e bine” la premiile Media Music Awards, în faţa a peste 40.000 de oameni. Anul acesta, artista a lansat piesa şi videoclipul „Eu voi fi“, o piesă de dragoste în care orice visător se poate regăsi.