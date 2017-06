Formula iniţială a formaţiei Alice Cooper se reuneşte pentru un turneu: „Când trupa originală s-a destrămat, nu au existat resentimente“

Liderul formaţiei a fost acompaniat, luna trecută, într-un concert din Nashville, de Dennis Dunaway (bas), Michael Bruce (chitară) şi Neal Smith (tobe). Cei patru au interpretat un miniset alături de chitaristul Ryan Roxie.

În plus, membri originali ai trupei au scris şi înregistrat două piese care urmează să fie incluse pe viitorul album semnat Alice Cooper, „Paranormal“, ce va fi lansat pe 28 iulie.

Formaţia Alice Cooper a anunţat cinci date de concerte pentru Marea Britanie, trupa urmând să cântă la Leeds, Glasgow, Birmingham, Manchester şi Londra, în perioada 11 - 16 noiembrie.

„Când trupa originală s-a destrămat în 1975, nu au existat resentimente. Nu au existat procese, doar epuizasem creativitatea. Am mers la liceu împreună şi am înregistrat cinci albume care au fost, pe rând, recompensate cu platină. Nu ne-am scăpat din ochi timp de zece ani. Apoi, fiecare a mers pe drumul lui. Neal, Dennis şi cu mine am păstrat mereu legătura. Mike a dispărut un timp şi Glen Buxton a murit în 1997, ceea ce a fost o mare lovitură“, a povestit Vincent Damon Furnier, cunsocut drept Alice Cooper.

El a precizat că în urmă cu un an Neal Smith l-a sunat pentru a-i spune că a compus câteva piese. „M-am bucurat şi i-am spus să mi le aducă. Apoi a spus că Mike o să treacă şi el şi am lucrat la câteva lucruri timp de o săptămână. Apoi Dennis a sunat şi a spus că are câteva cântece. Am zis că trebuie să facem ceva“.

„Alice Cooper“ a fost original numele unei formaţii muzicale al cărei lider muzical fusese Vincent Furnier, întruchipând un personaj imaginar, care ar fi dat numele formaţiei. În 1974, Furnier şi-a schimbat legal numele în Alice Cooper lansând o carieră de cântăreţ solo de mare succes. După primul lor mare succes muzical din 1966, când formaţia fusese cunoscută sub numele de „The Spiders“, formaţia originală „Alice Cooper Band“ a repurtat un succes cu adevărat internaţional doar în 1972, cu melodia „School's Out“, atingând apoi vârful lor muzical în 1973 cu albumul „Billion Dollar Babies“.

Alice Cooper şi-a început cariera solo în 1975 cu un album conceptual, intitulat „Welcome to My Nightmare“. Creator al conceptului „shock-rock“, un termen ce se referă la artiştii care combină muzica rock cu reprezentaţii live pline de teatralitate, rockerul american şi-a construit o carieră de succes, întinsă pe durata a peste cinci decenii, şi a lansat numeroase piese care au devenit celebre, precum „Poison“ şi „House of Fire“.