Chitaristul Al Di Meola va concerta în noiembrie la Bucureşti

„Acest album marcheaza o noua era in viata mea. Pentru prima data, am compus muzica fiind complet fericit. Am o relatie minunata cu sotia mea, am o fetita si o familie frumoasa, care ma inspira in fiecare zi. Cred ca se simte asta in muzica mea”, a declarat chitaristul.

Biletele pot fi cumpărate online, de pe stertickets.ro, şi au preţuri de 99, 159, 199 şi 299 de lei, în funcţie de locul ocupat în sală. Accesul în sală va fi permis începând cu ora 18.30.

Chitarist jazz, jazz-rock şi jazz-fusion, dar şi producător, Al Di Meola - născut în New Jersey, pe 22 iulie 1954 - s-a înscris la colegiul de muzica Berklee din Boston, în 1971, iar trei ani mai târziu, s-a alăturat trupei pianistului Chick Corea, Return to Forever, alături de care a cântat până în 1976. În acelaşi an a lansat primul album solo, „Midnight Sun”.

A colaborat, între alţii, cu artişti ca Luciano Pavarotti, Paco de Lucia, Phil Collins, Santana, John McLaughlin, Jimmy Page, Stevie Wonder şi Jean Luc Ponty.

Între proiectele din care a făcut parte se numără Super Guitar Trio - care l-a adus alături de chitariştii Paco De Lucia şi John McLaughlin - şi trio-ul The Rite Of Strings, cu Jean-Luc Ponty şi Stanley Clarke.