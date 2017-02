VIDEO Patrick Stewart, la premiera filmului „Logan“: „Îmi cer scuze pentru Brexit! A fost şi este o greşeală catastrofală“

Mai înainte de a răspunde unei întrebări din sală, actorul britanic a ţinut să îşi ceară scuze în numele poporului său pentru Brexit. Cel puţin, în numele celor care nu au votat pentru ca Marea Britanie să iasă din Uniunea Europeană.

Prezenţi la faţa locului, la Festivalul de Film de la Berlin, reporterii Adevărul au surprins şi au filmat declaraţia lui Patrick Stewart.

"Stau aici, în faţa voastră, a publicului european, cu o senzaţie de jenă şi de ruşine. Pentru că ţara a cărei cetăţean sunt a votat să părăsească Uniunea Europeană. Vreau să vă fie absolut clar că mai mult de jumătate din naţiune nu a votat pentru Brexit. Votul a ieşit cum a ieşit doar pentru că naţiunea a fost minţită şi oamenii au votat pentru cea mai bună variantă pe care au considerat-o. Dar a fost şi este o greşeală catastrofală", a mărturisit Stewart în faţa a peste 200 de jurnalişti.

Declaraţia sa, aplaudată la final atât de jurnalişti cât şi de actorul Hugh Jackman, nu a fost lipsită de emoţii. La un moment dat, Sir Patrick Stewart s-a încurcat spunând că îşi cere scuze pentru "micul dejun" (engl. breakfast), corectându-se apoi imediat: "doar pentru că Brexit este greu de digerat", şi stârnind râsete în sală.

Actorul britanic Patrick Stewart s-a născut la Mirfield, Yorkshire, la 13 iulie 1940. Prima sa apariţie pe scenă a avut loc la teatrul local, când avea nouă ani. La 12 ani, a început să studieze arta dramatică la Şcoala Secundară Modernă. La 15 ani, a abandonat şcoala, participând din ce în ce mai des la spectacolele teatrului local.

A fost acceptat de către Bristol Old Vic Theatre School în 1957. Şi-a făcut debutul pe scenă în 1959, apoi a lucrat la Manchester Library Theatre şi, la începutul anilor 1960, a plecat într-un turneu internaţional alături de Old Vic Company. În 1966, s-a alăturat Companiei regale Shakespeare, şi mai târziu, în anii 1980, Teatrului Naţional Regal. Este artist de onoare asociat al Companiei regale Shakespeare.

În 1987, Stewart a plecat la Hollywood, pentru a juca în serialul TV ''Star Trek: The Next Generation'' (1987-1994), în care l-a interpretat pe căpitanul Jean-Luc Picard, devenind astfel cunoscut în întreaga lume. Din 1994, seria ''Star Trek'' s-a întors sub formă de filme pentru marele ecran, avându-l în continuare ca actor principal, pe Stewart: ''Star Trek: Generations'' (1994), ''Star Trek: First Contact'' (1996), ''Star Trek: Insurrection'' (1998), ''Star Trek the Experience: The Klingon Encounter'' (1998) şi ''Star Trek: Nemesis'' (2002).

Patrick Stewart a oferit mai multe interviuri presei internaţionale FOTO: Florin Ghioca

Pentru interpretările sale excepţionale atât pe scenă cât şi pe marele ecran, Patrick Stewart a primit în 1986 premiul ''London Fringe Theatre Best Actor'', pentru rolul lui George din "Cui îi este frică de Virginia Woolf ?'', în 1992, premiul ''Drama Desk' pentru cea mai bună interpretare, în 1993, Biroul Criticilor de Teatru din New York i-a acordat premiul pentru cea mai bună interpretare în piesa "A Christmas Carol", jucată pe scena Teatrului Broadhurst din New York. De asemenea, i-au fost acordate trei premii ''Laurence Olivier'' pentru munca depusă pe scena teatrului londonez, pentru spectacolele "A Christmas Carol", "Anthony and Cleopatra" şi "Hamlet".

Începând cu 16 decembrie 1996, actorul are o stea pe faimosul Hollywood Walk of Fame din California.

În 1999 şi 2005 a fost nominalizat la Globul de Aur pentru cel mai bun actor dintr-o mini-serie sau film TV, ''Moby Dick'', respectiv ''The Lion in Winter''. Printre filmele în care a jucat sau a împrumutat vocea sa personajelor se numără: ''The Game of Their Lives'', ''The Snow Queen'', ''Mysterious Island'', ''Chicken Little'' (voce), ''X-Men: The Last Stand'', ''The Elder Scrolls IV: Oblivion'', ''X-Men Origins: Wolverine'', ''Hamlet'', ''Ice Age: Continental Drift'' (voce), ''Legends of Oz: Dorothy's Return'' (voce), ''Hunting Elephants'', ''X-Men: Days of Future Past'', ''Sinbad: The Fifth Voyage'', ''Match'', ''Green Room'', ''Christmas Eve''.