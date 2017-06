„Mumia“ este filmul cu cele mai mari încasări în weekend-ul de lansare din cariera lui Tom Cruise

Sfârşitul de săptămână a adus în box office-ul nord-american o confrutare a blockbusterelor din care „The Mummy/Mumia“ nu a ieşit învingător, căci pe locul întâi a rămas „Wonder Woman“, cu 57,2 milioane de dolari încasări în acest sfârşit de săptămână, arată cinemagia.ro

„Mumia“, filmul ales de Universal să dea startul unei francize ce va readuce pe marele ecrane monştri clasici din filmele studioului, s-a lansat cu 32,2 milioane de dolari încasări, la un buget de producţie de 125 milioane de dolari. În China însă, pelicula a strâns 52,2 milioane din vânzarea biletelor şi a oferit un record carierei lui Tom Cruise. Internaţional, producţia a ajuns la 142 milioane de dolari.

Sinopsis: Deşi îngropată într-o criptă din adâncul deşertului, o prinţesă antică (Sofia Boutella din Kingsman: The Secret Service şi Star Trek Beyond), al cărei destin i-a fost furat pe nedrept, este trezită la viaţă în zilele noastre, aducând cu ea răul suprem acumulat timp de milenii cât a stat prizonieră sub pământ, ameninţând omenirea cu terori nemaivăzute şi dincolo de puterea de înţelegere a oamenilor. Mumia ne poartă din nisipurile nesfârşite ale Orientului Mijlociu până în Londra zilei de azi dintr-o perspectivă absolut nouă, cu un amestec de senzaţii tari şi magie ce ne va transporta într-o lume inedită stăpânită de zei şi de monştri, arată cinemagia.ro. Alături de Tom Cruise, din distribuţie mai fac parte Annabelle Wallis (King Arthur, Peaky Blinders), Jake Johnson (Jurassic World), Courtney B. Vance (American Crime Story: The People V. O.J. Simpson), precum şi pe Russel Crowe, laureat cu Oscar.

Tom Cruise a fost nominalizat la trei premii Oscar, pentru rolurile din „Magnolia“ (1999), „Jerry Maguire“ (1996) şi „Born on the Fourth of July“ (1989) şi a câştigat trei Premii Globul de Aur pentru aceleaşi filme. Revista Forbes l-a denumit ca cea mai puternică celebritate din lume în 2006. Primul său rol principal a fost în 1983 în filmul „Risky Business“. După ce a jucat rolul unui pilot eroic din popularul „Top Gun“ (1986), Cruise a continuat pe această zonă, jucând un agent secret în seria „Mission: Impossible“. În plus, faţă de aceste roluri eroice, el a jucat şi roluri negative cum ar fi crudul vampir Lestat în „Interviu cu un vampir“ (1994), un guru misogin în „Magnolia“ sau un criminal plătit şi sociopat în thriller-ul „Collateral“ (2004). Actorul este aşteptat pe marile ecrane în viitorul apropiat în filmele „American Made“ (25 august 2017) şi „Mission: Imposiible 6“ (2018).

„Wonder Woman/Femeia Fantastică“, aflat pentru a doua săptămână în top, aduce celor de la Warner Bros. un success incontestabil, valoros mai ales datorită duo-ului feminin – regizoare-eroină de acţiune – ce se află în prim-planul producţiei. Dacă filmul şi-a adjudecat un record prin faptul că a devenit pelicula regizată de o femeie cu cele mai mari încasări la debut, criticii au subliniat o altă calitate majoră a acestuia, aceea de a fi salvat Universul Cinematografic DC – „este primul film de buget mare ce are în rol central o supereoină din era actuală de personaje cu abilităţi supranaturale“.