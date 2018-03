Paris, fiica lui Michael Jackson, relaţie cu o celebră actriţă şi model: cele două au fost surprinse sărutându-se FOTO

Paris Jackson (19 ani) pare să confirme relaţia amoroasă pe care o are cu modelul şi actriţa britanică Cara Delevingne (25 de ani), vehiculată de mai multe luni. Cele două au fost surprinse de paparazzi în timp ce se sărutau, dansau şi se îmbrăţişau în public, potrivit E! News.

Fotografiile au fost făcute săptămâna trecută, când Paris şi Cara au ieşit în oraş cu actorul Macaulay Culkin, care îi este naş şi foarte bun prieten fiicei lui Michael Jackson, şi iubita lui, fosta vedetă Disney Brenda Song.

Potrivit unor surse apropiate, cele două s-au împrietenit anul trecut, la gala premiilor MTV Movie and TV şi de atunci au petrecut foarte mult timp împreună, mai ales că modelul Cara Delevingne este o mare fană a muzicii regretatului „rege pop“.

Tinerele vedete au alimentat zvonurile privind relaţia lor chiar înainte de a fi surprinse în public, anunţând pe reţelele sociale că îşi petrec noaptea împreună uitându-se la drama romantică „Carol“, în care actriţele Cate Blanchett şi Rooney Mara interpretează rolul unei femei care se îndrăgostesc una de cealaltă.

Paris Jackson şi Cara Delevingne FOTO Guliver/Getty Images

Cara Delevingne a dezvăluit în 2015 că este bisexuală şi are o relaţie cu muziciana St. Vincent. Pe de altă parte, Paris Jackson nu a vorbit niciodată despre orientarea sa sexuală, în trecut având relaţii cu jucătorul de fotbal Chester Castellaw şi toboşarul Michael Snoddy, de care s-a despărţit anul trecut.

Cara Jocelyn Delevingne, născută pe 12 august 1992, este un fotomodel, actriţă şi cântăreaţă engleză. În 2012 şi 2014, a fost desemnată „Modelul anului“ în cadrul British Fashion Awards şi a apărut în prezentările de modă ale unor case celebre, precum Burberry, Mulberry, Dolce & Gabbana şi Jason Wu. Şi-a început cariera în actorie cu un rol secundar în filmul „Anna Karenina“, o ecranizare din 2012 a romanului omonim. Apoi, a jucat rolul lui Margo Roth Spiegelman în filmul „Paper Towns“ şi a apărut în filmul cu supereroi „Suicide Squad“ din 2016. În 2017, a jucat în superproducţia SF „Valerian and the City of a Thousand Planets“, regizată de Luc Besson.