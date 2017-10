Mick Jagger ar avea o relaţie cu o femeie cu 52 de ani mai tânără: cine este noua iubită şi cum arată aceasta FOTO

Potrivit The Sun , Sir Mick Jagger a avut parte de câteva întâlniri cu Noor Alfallah (22 de ani), în timp ce trupa rock se afla în Paris, luna aceasta, în cadrul turneului „No Filter“. Legendarul rocker este din nou singur, după ce s-a despărţit de balerina americană Melanie Hamrick (31 de ani), mama a celui de-al optulea copil al artistului , Deveraux, de numai 10 luni.

O sursă a declarat pentru tabloidul britanic: „Mick încă are legendarul şarm, dar chiar şi colegii de trupă au fost surprinşi că cineva atât de tânără şi frumoasă ca Noor a venit în Paris să-l vadă.“

„Amândoi sunt singuri şi pare că se distrează de minune împreună. Mick nu dă niciun semn că ar vrea să o ia mai uşor. Avea cu siguranţă un zâmbet pe faţă şi faimoasa sclipire în ochi. Noor este foarte încrezătoare în sine şi bine educată, aşa că s-a încadrat perfect în toate locurile stilate în care au mers împreună“, a mai spus sursa.

Circulă vorba că Mick şi-a dat întâlnire pentru prima dată cu tânăra producătoare într-un apartament privat din suburbiile Parisului, în urmă cu două săptămâni, iar un şofer a condus-o pe brunetă înapoi la hotelul ei a doua zi. Potrivit zvonurilor, cei doi s-au bucurat de seri similare câteva zile mai târziu şi au avut parte de alte trei întâlniri, inclusiv o cină la Caviar Kaspia şi o masă privată la restaurantul La Stresa, săptămâna trecută. Totodată, Noor a participat la concertul Rolling Stones de pe U Arena. Se crede că perechea s-a cunoscut prin intermediul unui prieten comun, producătorul Brett Ratner.

Jagger are opt copii proveniţi din diferite relaţii. Cea mai în vârstă este fiica sa Karis (47 de ani), din relaţia cu cântăreaţa Marsha Hunt (70 de ani). Cu Bianca Jagger (71 de ani), Mick o are pe Jade (46 de ani), cu Jerry Hall (61 de ani) îi are pe Lizzy - 33 de ani, James - 32 de ani, Georgia May - 25 de ani şi Gabriel - 19 ani. Lucas (17 ani) s-a născut în 1999 după o aventură cu modelul brazilian şi gazda de emisiune, Luciana Gimenez, iar cel mai tânăr copil este Deveraux (10 luni) cu balerina Melanie Hamrick. Mick Jagger are cinci nepoţi şi o strănepoată.