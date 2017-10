Kevin Spacey recunoaşte public că este homosexual, după ce a fost acuzat că i-a făcut avansuri actorului Anthony Rapp

„Am iubit şi am trăit momente romantice cu bărbaţi şi aleg acum să mă consider homosexual“, a scris Kevin Spacey pe contul său de Twitter, duminică noaptea. Actorul a ales să-şi facă „coming out-ul“, după ce a fost acuzat că i-a făcut avansuri actorului Anthony Rapp şi şi-a cerut scuze într-un mesaj publicat online.

Actorul cunoscut din serialul „Star Trek: Discovery“ l-a acuzat pe Spacey, dublu premiat cu Oscar, că i-a făcut avansuri pe când Rapp avea 14 ani, potrivit unui mărturii ale acestuia pentru Buzzfeed News. Anthony Rapp a povestit că l-a cunoscut pe Kevin Spacey în 1986, când avea 26 de ani. El spune că a fost invitat de actor în apartamentul său din New York pentru o petrecere, iar Spacey ar fi avut un comportament neadecvat.

Kevin Spacey, în vârstă de 58 de ani, a răspuns la câteva ore acuzaţiilor printr-un mesaj publicat pe contul personal de Twitter. El şi-a cerut iertare lui Rapp şi a scris că nu îşi aminteşte de incident, pe care l-a descris ca fiind „un comportament impropriu al unui beţiv“.

Actorul Anthony Rapp

În restul declaraţiei sale, Spacey a recunoscut că este homosexual, mărturisind că a avut relaţii amoroase atât cu femei, cât şi cu bărbaţi, şi că acum alege să trăiască „precum un bărbat gay“.

„Povestea asta mă încurajează însă să povestesc despre lucruri care se-ntâmplă în viaţa mea. Ştiu că există poveşti şi zvonuri despre viaţa mea personală, alimentate de faptul că sunt foarte protector când vine vorba despre viaţa mea personală. Aşa cum ştiu apropiaţii mei, de-a lungul vieţii mele am avut relaţii şi cu bărbaţi şi cu femei. Am iubit şi am trăit momente romantice cu bărbaţi şi aleg acum să mă consider homosexual“, a explicat Kevin Spacey.

Utilizatorii de Twitter l-au criticat pe actor, spunând că Spacey încearcă să devieze acuzaţiile de comportament sexual nepotrivit cu noutăţi despre sexualitatea lui.

Kevin Spacey, născut pe 26 iulie 1959, este un cunoscut actor american de teatru, televiziune şi cinema. Considerat unul dintre cei mai talentaţi actori ai generaţiei sale, starul hollywoodian câştigat două premii Oscar, pentru rolurile interpretate în filmele „Suspecţi de serviciu/ The Usual Suspects“ (1995) şi „American Beauty“ (1999). A jucat în filme precum „Se7en”, „LA Confidential”, K-Pax” şi „The Men Who Stare at Goats”. Din 2013, joacă rolul principal în serialul „House of Cards“, potrivit news.ro.